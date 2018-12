Juventus | quattro cambi contro l' Atalanta | la probabile formazione bianconera

Blastingnews

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Questo pomeriggio, la Juve sarà in campo allo stadio Atleti Azzurri d'Italia per affrontare l'. I bianconeri si presenteranno con diverse novità di, in particolare saranno bendi. Laè reduce dalla partitala Roma e sabato sarà di nuovo in campo per giocarela Sampdoria perciò Massimiliano Allegri per il match odierno ha deciso di far rifiatare alcuni titolarissimi. In particolare saranno in panchina Leonardo Bonucci, Miralem Pjanic e Cristiano Ronaldo, mentre Blaise Matuidi è rimasto a Torino a causa di un attacco febbrile. Al loro posto ci dovrebbero essere Daniele Rugani, Emre Can, Sami Khedira e Douglas Costa.Allegri sceglie il turnover Per la partital', Massimiliano Allegri ha deciso di fare alcunidi, anche perché il calendario è davvero fitto. Sabato i bianconeri saranno di ...