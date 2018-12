Juventus | Pjanic vorrebbe sempre vincere | ' Per noi sono due punti persi'

Juventus - tre big in panchina contro l’Atalanta : Pjanic potrebbe rifiatare : La Juventus torna in campo mercoledì 26 dicembre alle 15 in un 'Atleti Azzurri d’Italia' che si avvia veloce verso il tutto esaurito. La domanda è sempre la stessa, riuscirà qualcuno a fermare la corazzata di Allegri, imbattuta in campionato dopo 17 turni, prima in classifica con otto punti di vantaggio sulla seconda e campione d’’inverno con ampio anticipo sulla fine del girone di andata? Ci proverà l’Atalanta di Gasperini, cliente sempre ...

Juventus - si ferma Benatia : contro lo Young Boys uno tra Pjanic e Matuidi riposerà : Per la Juve, oggi, è già l'antivigilia della sfida contro lo Young Boys. Per questo motivo i bianconeri, in mattinata, sono scesi in campo alla Continassa per allenarsi e prepararsi per il match di mercoledì sera. La Juventus, contro lo Young Boys, probabilmente farà qualche cambio di formazione anche perché sabato la squadra di Massimiliano Allegri è attesa dal derby contro il Torino. Dunque, visto il calendario fitto di impegni, il tecnico ...

Pjanic : Juventus più forte di sempre. Sogno Champions e Triplete : ... 'Quella di mercoledì , in Svizzera , ndr, è una partita importantissima - ha detto l'ex romanista ai microfoni di Rai Sport -. Il primo posto del girone di Champions League è un obiettivo fissato da ...

Pjanic 'questa è la Juventus più forte' : ANSA, - TORINO, 10 DIC - "Il primo posto nel girone è un obiettivo fissato a inizio anno: per questo la partita di mercoledì è importantissima". Sale l'attesa in vista della trasferta di Berna con lo ...

Juventus - Mandzukic - Pjanic - Ronaldo e Bonucci esultano dopo la vittoria contro l'Inter : Ieri sera, la Juve ha battuto l'Inter nel Derby d'Italia grazie al gol di Mario Mandzukic. Il numero 17 bianconero è stato bravissimo a buttare in rete il pallone servitogli magistralmente da Joao Cancelo. Al termine della sfida la soddisfazione in casa Juventus era moltissima anche perché con questi tre punti i nerazzurri scivolano a 14 punti di distanza. I giocatori juventini al triplice fischio hanno espresso tutta la loro soddisfazione ...

Juventus-Inter - le probabili formazioni. Torna titolare Pjanic - ballottaggio tra Perisic e Keita nei nerazzurri : La quindicesima giornata di Serie A si aprirà questa sera alle ore 20.30 con il derby d’Italia tra Juventus e Inter. Una partita che da sempre caratterizza il calcio italiano e anche questa volta si preannuncia spettacolare. All’Allianz Stadium i bianconeri sono pronti a proseguire la propria marciale trionfale, mentre i nerazzurri cercano l’impresa per ridurre il gap in classifica dalla capolista. Andiamo quindi a scoprire le scelte dei ...

Calciomercato Juventus - Pjanic si sarebbe offerto al Real Madrid (RUMORS) : Dalla Spagna continuano ad arrivare importanti notizie sul Calciomercato della Juventus. Le ultime news riguardano i movimenti di mercato del Real Madrid, che è uscito dall'abisso del tre a zero contro l'Eibar con la bella vittoria contro la Roma in Champions League. Detto ciò, nella prossima sessione di Calciomercato invernale alcuni big potrebbero lasciare il Real Madrid. Tra questi c'è anche Luka Modric, uno dei migliori centrocampisti al ...

Juventus - le possibili scelte di Allegri per il match di domani : Pjanic potrebbe riposare : La Juve, questo pomeriggio, si è allenata in vista della partita di domani contro la Fiorentina. I bianconeri dopo la sessione di lavoro sono partiti alla volta di Firenze. Durante la seduta di oggi, Massimiliano Allegri ha provato la formazione che schiererà contro i viola e l'undici della Juventus al Franchi presenterà alcune novità rispetto al match contro il Valencia. Per la partita contro la Fiorentina, il tecnico livornese potrà contare ...

Fiorentina-Juventus - Allegri dà indizi sulla formazione : “out Alex Sandro e Khedira - su Pjanic…” : Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista della gara che la sua Juventus giocherà contro la Fiorentina sabato pomeriggio “Non sarà una trappola, ma una partita difficile. La Fiorentina è ben allenata, in casa non ha ancora perso, subito 14 gol, a fronte di 3 fatti, per loro è la partita più importante dell’anno. Per noi sarà difficile, troveremo una squadra agguerrita. In questo turno le prime tre giocano in ...

Juventus - le pagelle : Pjanic illumina - Bentancur incisivo : PERIN 6 Al ritmo di una presenza ogni 60 giorni, si piazza in salotto: da lì, in souplesse, mura Bonifazi. DE SCIGLIO 6,5 Zitto zitto, con i suoi tempi, dimostra che non di solo Cancelo può vivere ...

Juventus-Spal - le pagelle : Pjanic imprescindibile : Perin 6 Seconda da titolare in bianconero, attento su una bordata di Bonifazi, nessun rischio. De Sciglio 6,5 Partita di personalità, concede poco e sale senza sosta, una conferma. Rugani 6 Una '...