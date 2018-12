Juventus-Milan | Supercoppa Italiana 2018 | quando si gioca? Data | programma | orario e tv

Il Boxing day in Serie A - la Juventus rischia grosso sul campo dell’Atalanta : il Milan si gioca panchina e credibilità - emozioni forti in Inter-Napoli : Si avvicina sempre di più il Boxing Day, la Serie A continua a regalare grande spettacolo e la giornata di Santo Stefano si preannuncia scoppiettante, si gioca il 18esimo turno del massimo campionato italiano. Nel primo match in campo Frosinone e Milan, partita che può essere considerata importantissima, i padroni di casa sono alla ricerca di punti per la salvezza, la squadra di Gennaro Gattuso sta attraversando un momento molto difficile, ...

Chievo-Inter 1-1 : Pellissier pareggia al 91’. Crisi Milan - i viola espugnano San Siro (0-1) Juventus-Roma in diretta : 1-0 : Partita sotto tono. Il croato colpisce al 39’, Joao Mario sfiora il raddoppio. Poi Handanovic sventa una prodezza dell’aostano, che graffia allo scadere

Milan - sprofondo senza fine : a San Siro la Fiorentina passa 1-0. Il Napoli sale a -5 dalla Juventus : Prima la disfatta di Atene con l'Olympiacos, poi lo zero, di gioco, idee, col, fantasia, divertimento, di Bologna, infine la sconfitta interna di oggi a San Siro con la Fiorentina. senza contare lo 0-...

Milan - scambio Higuain-Morata : a decidere sarà la Juventus : Gonzalo Higuain e Alvaro Morata. Ap-Epa Alvaro Morata al Milan ci viene di corsa, Maurizio Sarri non vede l'ora di riabbracciare Gonzalo Higuain al Chelsea. Fosse per loro lo scambio sarebbe già fatto ...

Solo su Sky Sport Serie A i top match Roma-Milan - Napoli-Juventus e Milan-Inter : Sono stati svelati oggi gli orari dei match delle prime 9 giornate di ritorno della Serie A 2018/2019. Tra la 20^ e la 28^giornata, saranno 63 (su 90) gli incontri visibili in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A. Tra questi, anche i top match Roma-Milan del 3 febbraio (ore 20.30), la sfida...

Calcio femminile - Serie A 2019 : la Juventus affronta il Verona - Milan e Fiorentina in trasferta contro il Chievo e la Roma. Programma e orari dell’undicesima giornata : Siamo al giro di boa del campionato di Calcio femminile di Serie A. Domani va in scena l’ultima giornata del girone d’andata, poi si tornerà in campo il 5 gennaio per iniziare il ritorno e lanciare la lunga volata che porterà le calciatrici a giocarsi il titolo fino all’ultimo turno del 20 aprile. La Juventus di Rita Guarino, che ha ritrovato la vetta della graduatoria, conclude la prima parte di questa stagione tra le mura ...

Rabiot al Milan?/ Calciomercato - Ds Psg : 'Non vuole rinnovare e allora non gioca'. Occhio a Roma e Juventus : Adrien Rabiot è uno dei pezzi di Calciomercato più appetibili per l'Italia con Milan, Juventus e Roma che lo seguono ormai da tempo.

Gasperini : «Dittatura Juventus durerà a lungo - a meno che le milanesi...» : L'allenatore dell'Atalanta Gasperini ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport alla vigilia della gara contro la Lazio

Mercato Juventus - Higuain giù di morale al Milan : possibile un suo ritorno (RUMORS) : Gonzalo Higuain non sta di certo vivendo un periodo felice al Milan. Rispetto a quanto fatto al Napoli e alla Juventus, in rossonero il suo rendimento è notevolmente calato, dal momento che finora ha segnato solo sette reti in questa prima fase di stagione. Non segna da oltre un mese e nell'ultima partita giocata contro l'Olympiakos (match che ha eliminato il Milan dall'Europa League) è stato tra i peggiori in campo ed ha ricevuto numerose ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Milan e Fiorentina contro Mozzanica ed Orobica - trasferta per la Juventus contro il Tavagnacco : Dopo la sosta per consentire la disputa degli ottavi di finale della Coppa Italia 2019, si torna in campo nella Serie A di Calcio femminile nel weekend e la decima giornata propone una Serie di match decisamente interessanti. Il Milan di Carolina Morace affronterà tra le mura amiche l’Atalanta Mozzanica, reduce dal clamoroso ko in Coppa Italia contro la Roma CF. Le bergamasche dovranno trovare al più presto il filo del discorso interrotto ...

Vieri a 360° su Juventus - Inter e Milan : “Campionato finito già in estate” : L’ex bomber nerazzurro Christian Vieri è Intervenuto ai microfoni di Sky Sport facendo un punto sull’attuale campionato: “È finito prima di cominciare. La Juve è troppo più forte delle altre. Ha preso Cancelo, che è il terzino destro più forte d’Europa, e poi ha CR7, che ha segnato 700 gol in carriera. Ha la rosa più forte d’Europa, vince da 7 anni e continuerà ancora. La Champions si vince con i dettagli, la ...

Calcio femminile - Coppa Italia 2019 : la Juventus affronta il Castelvecchio - derby per Milan e Fiorentina negli ottavi di finale : Un weekend dell’Immacolata tutta dal sapor di Coppa Italia nel Calcio femminile. Approfittando della pausa del campionato, le compagini del nostro movimento del “Pallone in rosa” si esibiranno negli ottavi di finale (8 dicembre) della competizione nostrana in cerca del passaggio di turno. Tante le big in campo. Il Milan, capolista in Serie A, affronterà L’FC Interazionale Milano, leader in Serie B, in un derby pieno di ...