Juventus | furia Allegri contro ADL | «Mi girano le scatole su certe frasi»

Atalanta-Juventus 2-2 - furia Allegri : “Calcio italiano? Non si migliora” : ATALANTA JUVENTUS 2-2, Allegri PERPLESSO- Durante la partita aveva promesso di sfogarsi davanti ai microfoni Max Allegri e l’allenatore della Juventus ha tenuto fede alla sua parola. Il tecnico bianconero si ritrova a commentare il 2-2 ottenuto a Bergamo con una vena di polemica, pur non avendo da ridire sull’operato di Banti ma su recenti […] L'articolo Atalanta-Juventus 2-2, furia Allegri: “Calcio italiano? Non si ...

Torino - furia Cairo : nel mirino Juventus e Cristiano Ronaldo : Il Torino ha dovuto fare i conti con l’immeritata sconfitta nella gara di campionato contro la Juventus, un derby ben interpretato dalla squadra di Walter Mazzarri. Nel mirino sono finiti gli errori arbitrali, in particolar modo due penalty non fischiati ai granata. furia del presidente Cairo ai microfoni di Radio Anch’Io su Radio 1: “Con la Juve siamo sfortunati, ho un elenco di episodi contro incredibile. L’hanno ...

Torino-Juventus - furia Mazzarri : “mancano due rigori” : Sconfitta per il Torino nella partita di campionato contro la Juventus, ecco le dichiarazioni di Mazzarri ai microfoni di DAZN: “complimenti ai ragazzi che mi stanno dando tante soddisfazioni, hanno fatto una gara importante cercando di giocare alla pari con una corazzata. In questi casi sono gli episodi a decidere le partite. Abbiamo perso un portiere importante, ma complimenti anche a Ichazo, ho perso però un cambio. Dispiace aver ...

Inter - tifosi infuriati con Spalletti dopo la sconfitta contro la Juventus : Continua a far discutere la sconfitta subita ieri contro la Juventus in casa Inter. I nerazzurri sono caduti all'Allianz Stadium grazie al gol di Mario Mandzukic, offrendo comunque una buona prova, risultando essere pericolosi soprattutto nel primo tempo con Roberto Gagliardini che, a tu per tu con Szczesny, ha colpito il palo, e con Icardi e Perisic che si sono ostacolati in area da posizione favorevole. Sul banco degli imputati è finito, però, ...

Pallone d’Oro - Cristiano Ronaldo è una furia ma adesso il calciatore della Juventus prepara la rivincita : Le ultime indiscrezioni sul Pallone d’Oro sono veramente clamorose. Più passano le ore e più aumentano le possibilità sull’esclusione dal podio di Cristiano Ronaldo, il calciatore più forte in circolazione. Dopo una serie di trionfi la decisione del calciatore portoghese è stata quella di lasciare il Real Madrid per tentare una nuova esperienza ma sempre vincente: la squadra che poteva regalare maggiori sicurezze era la ...

Milan-Juventus - il post di Bonucci fa infuriare i tifosi rossoneri : Leonardo Bonucci ha postato una foto con commento a corredo, che non è stata gradita dai tifosi del Milan Una faccia sorridente, il tag in quel di San Siro ed un commento forse provocatorio. Questo il post Instagram di Leonardo Bonucci, il quale ha fatto arrabbiare (nuovamente) i tifosi del Milan dopo la gara di ieri sera contro la sua Juventus. “Vittorie così hanno un peso ed una valenza doppia“, ha scritto Bonucci sui ...

Il Manchester United vince - Mourinho sbeffeggia i tifosi della Juventus : il gesto dello Special One fa infuriare Bonucci [FOTO E VIDEO] : Al termine della partita, l’allenatore portoghese si porta la mano all’orecchio sbeffeggiando i tifosi della Juventus Il cuore interista di Mourinho viene fuori alla fine del match tra Juventus e Manchester United, match vinto in extremis dai ‘Red Devils’ grazie al gol di Mata e all’autogol di Alex Sandro. Un successo valso come una liberazione per Josè Mourinho che, al fischio finale, si lascia andare ad un ...

Nuove maglie Juventus - la decisione del club fa infuriare i tifosi bianconeri [FOTO] : Nuove maglie Juventus – La Juventus è reduce dal successo nella gara di campionato contro l’Empoli, partita di sofferenza per gli uomini di Massimiliano Allegri e risolta dalla doppietta di Cristiano Ronaldo. Inizio di stagione molto importanti per i bianconeri sia in campionato che in Champions League, l’obiettivo della dirigenza è quello di vincere tutto e riuscire finalmente a trionfare anche in Europa. Nel frattempo ...