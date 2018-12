Juve | il Barcellona molla de Ligt | sarà sfida col Bayern

Barcellona - offerta alla Juve per Rugani : Secondo Rai Sport , il Barcellona ha pensato seriamente a Daniele Rugani . Partita una proposta alla Juventus, no secco di Paratici: Rugani è rimasto e il Barca ha ripiegato su Murillo dal Valencia.

De Ligt - la Juventus sfida il Barcellona e tratta con l'Ajax : TORINO - Tra i giocatori che indubbiamente scalderanno il 2019 del calciomercato sin dal principio figura il 19enne Matthijs de Ligt: uno dei difensori più forti, ergo ambiti, del panorama ...

Calciomercato Juventus - Rabiot sfuma : va al Barcellona : Calciomercato Juventus, BEFFA Rabiot CHE VA AL BARCA- L’accordo è stato praticamente raggiunto, si attende solamente l’ufficialità. Niente Juventus per Adrien Rabiot: il centrocampista francese, in rotta col PSG, saluterà la Francia a fine stagione per accasarsi in Spagna, destinazione Barcellona. Il giocatore, scartato da Deschamps durante l’ultimo Mondiale, lascerà i parigini a giugno e […] L'articolo Calciomercato ...

Sorteggio Champions : pericolo Liverpool per la Juve - per la Roma spettri Barcellona e City : Juventus e Roma , le uniche due squadre italiane rimaste in Champions League , conosceranno oggi le rispettive avversarie negli ottavi di finale, gare di andata il 12-13-19 e 20 febbraio, ritorno il 5-...

Calciomercato Juventus - per De Ligt sorpasso bianconero sul Barcellona : Calciomercato Juventus, PUNTATO DE Ligt- Si tratta di uno dei giovani “terribili” dell’Ajax, uno dei prospetti più interessanti del calcio mondiale, che si sta affermando in una delle scuole di calcio storicamente più produttive del calcio mondiale. I Lancieri, si sa, hanno sempre sfornato grandissimi campioni, da Crujiff a Van Basten, da Seedforf a Ibrahimovic, […] L'articolo Calciomercato Juventus, per De Ligt sorpasso bianconero sul ...

'De Ligt - sorpasso Juventus sul Barcellona' : ROMA - Matthijs De Ligt si allontana dal Barcellona e si avvicina alla Juventus, almeno secondo quanto scrivono in Spagna. Secondo il quotidiano catalano 'Sport', infatti, il club campione d'Italia sarebbe in pole per l'ingaggio del giovane difensore dell' Ajax che sembrava a un passo dai blaugrana dopo l'incontro tra club e l'entourage del giocatore. ...

Sport : 'Barcellona? No - De Ligt vuole la Juventus' : BARCELLONA, SPAGNA, - La sfida di mercato tra Juventus e Barcellona non riguarda solo Paul Pogba . Nel mirino dei due club c'è anche Matthijs De Ligt e - secondo 'Sport' - i bianconeri sarebbero ora in pole per l'ingaggio del giovane difensore dell' Ajax che sembrava a un passo dai blaugrana. Il club spagnolo e l'entourage del giocatore si sarebbero già ...

Champions League 2019 - sorteggio ottavi di finale : le possibili avversarie delle italiane. Rischio Liverpool e Atletico Madrid per la Juventus - Barcellona e Manchester City da evitare per la Roma : Lunedì 17 dicembre alle ore 12.00 avrà luogo a Nyon (Svizzera) il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2019. In quella sede si deciderà il destino della Juventus, prima classificata del girone H, e della Roma, seconda classificata del girone G. Grazie al primo posto raggiunto la Vecchia Signora è testa di serie e quindi potrà evitare compagini di un certo livello come il Barcellona, il Bayern Monaco, il Real Madrid e il ...

Champions League 2019 - sorteggio ottavi di finale : le possibili avversarie delle italiane. Rischio Liverpool e Atletico Madrid per la Juventus - Barcellona e Bayern Monaco da evitare per Roma : Lunedì 17 dicembre alle ore 12.00 avrà luogo a Nyon (Svizzera) il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2019. In quella sede si deciderà il destino della Juventus, prima classificata del girone H, e della Roma, seconda classificata del girone G. Grazie al primo posto raggiunto la Vecchia Signora è testa di serie e quindi potrà evitare compagini di un certo livello come il Barcellona, il Bayern Monaco, il Real Madrid e il ...

Dalla visita a casa Juve al Barcellona e l'idea Napoli : tutti pazzi per de Ligt : Fisico, capacità difensive e visione di gioco: ha tutto Matthijs de Ligt per diventare uno dei migliori difensori al mondo . Non a caso, ad appena 19 anni, il centrale dell'Ajax ha attirato le attenzioni di tanti top club a livello europeo, Barcellona e Juventus su tutti,, che sono pronti a darsi battaglia la ...

Barcellona - occhi puntati su un calciatore della Juventus : bianconeri avvisati : Il centrocampo del Barcellona è sicuramente uno dei più forti del mondo, considerando anche che in panchina si possono trovare nomi del calibro di Arturo Vidal. L’esplosione di Arthur, che ha le potenzialità per avvicinarsi a mostri sacri come Xavi e Iniesta, può far dormire sonni tranquilli in Catalogna, ma si sa, i blaugrana pensano sempre a come poter migliorare l’organico a disposizione. A tal proposito negli ultimi giorni ...

Calciomercato Juventus - maxi offerta del Barcellona per Bentancur : i dettagli : Calciomercato Juventus, tutti pazzi per il centrocampista uruguayano Bentancur dopo le recenti prestazioni in maglia bianconera Calciomercato Juventus, le trattative in vista della finestra invernale sono iniziate in maniera serrata ed il club bianconero è stato preso d’assalto per quanto concerne uno dei suoi gioielli. Si tratta del centrocampista uruguayano Bentancur, il quale è finito nel mirino del Barcellona di Valverde. Il club ...

Juve - tutti pazzi per Bentancur : il Barcellona prepara 60 milioni : 60 milioni DAL BOCA - Nessuna intenzione di vendere Bentancur al momento, ma le immagini del classe '97 stanno facendo il giro del mondo e sono finite anche sul tavolo degli scout di diversi top club.

Calciomercato - è Juventus-Barcellona per De Ligt : arbitra Raiola : TORINO - Raccontano che per averlo si sia mosso Eric Abidal in persona. Il direttore tecnico del Barcellona nei dintorni della Johan Cruijff Arena: pare che non succeda così spesso. Olanda, Amsterdam, ...