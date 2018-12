Jane ed Elia divisi a Natale | lui ammette | ' Mia madre era perplessa per la nostra storia'

Jane Alexander lontana da Elia Fongaro emoziona tutti con una dedica : Elia Fongaro, Jane Alexander si consola con il figlio Damiano: le sue parole Jane Alexander e Elia Fongaro avevano annunciato già da tempo di voler trascorrere il Natale con le loro rispettive famiglie e non insieme, e così è stato. Elia Fongaro ha infatti postato sui suoi social numerose foto e video in cui era apparso con sua mamma e suo fratello, mentre Jane Alexander ha preferito trascorrere il giorno di festa insieme a suo figlio Damiano. ...

Grande Fratello Vip - Elia Fongaro : "Jane Alexander? Mia madre era un po' perplessa..." : Elia Fongaro ha intrapreso ufficialmente una relazione con Jane Alexander dopo la fine della terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality show andato in onda quest'autunno sulle reti Mediaset che è terminato con la vittoria di Walter Nudo.Riguardo la differenza d'età tra il modello veneto e l'attrice e conduttrice di origini britanniche, (lui ha 27 anni, lei ne ha 46), se n'è già parlato molto.prosegui la letturaGrande Fratello Vip, ...

Jane Alexander ed Elia Fongaro festeggiano un importante traguardo : Jane Alexander e Elia Fongaro festeggiano il loro primo mese insieme! Basta un vento nuovo che spira da est per sconvolgere una vita intera. E’ quello che è successo a Jane Alexander quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip: entrata fidanzata con Giamarco Amicarelli e uscita pazzamente innamorata di Elia Fongaro. I due si sono avvicinati all’interno della casa e in poco tempo si sono traformati da semplici sconosciuti ad ...

Elia Fongaro e Jane Alexander separati per queste vacanze : “Mi manchi”. Leggi per saperne di piu : Elia Fongaro e Jane Alexander lontani: scatta l’appello dell’attrice Le titubanze, i dubbi e infine la decisione: Elia Fongaro è la persona giusta per il futuro. Per Jane Alexander il Grande Fratello Vip non... L'articolo Elia Fongaro e Jane Alexander separati per queste vacanze: “Mi manchi”. Leggi per saperne di piu proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Jane Alexander - l’imprevisto prima di Natale e la rivelazione su Elia Fongaro : Elia e Jane ancora insieme, continua la storia d’amore della coppia Dopo il Gf Vip Jane Alexander ed Elia Fongaro continuano ad essere una delle coppie più chiacchierate del mondo del gossip. I due innamorati infatti hanno destato molto scalpore durante la permanenza nella casa ed è normale che i fan del Grande Fratello Vip […] L'articolo Jane Alexander, l’imprevisto prima di Natale e la rivelazione su Elia Fongaro proviene da ...

Jane Alexander e Elia Fongaro hanno passato la notte insieme? FOTO : Elia Fongaro e Jane Alexander fanno colazione insieme in camera Jane Alexander e Elia Fongaro sono finalmente usciti allo scoperto. Su Instagram Stories i due ex gieffini si sono mostrati in teneri atteggiamenti intenti a fare colazione in camera, come visibile nella FOTO in fondo all’articolo. Sul letto, Elia e Jane hanno mostrato il loro pasto di inizio giornata. Una colazione all’americana con caffè lungo, pancakes e uova. Una ...

Jane ALEXANDER - BENDA ALL'OCCHIO/ 'Ho una lesione alla cornea' - il suo amore con Elia a gonfie vele : JANE ALEXANDER mette a tacere le cattiverie partite sul web riguardo la BENDA ALL'OCCHIO. Spiga: 'Ho una lesione alla cornea'.

Grande Fratello Vip - Jane Alexander e Elia Fongaro : fuori dal reality scoppia la passione : Durante il Grande Fratello Vip, programma seguito da Leggo.it , Jane Alexander , nonostante fosse fidanzata col musicista Gianmarco Amicarelli, che fuori dalle mura della casa le aveva chiesto di ...

Jane Alexander e Elia Fongaro : come è andato l’incontro tra lui e Damiano : Elia Fongaro conosce il figlio di Jane Alexander: ecco cosa è successo Elia Fongaro ha incontrato il figlio di Jane Alexander. Il tutto è stato testimoniato dai video pubblicati su instagram dal giovane ex velino di Striscia La Notizia e dalla sua nuova compagna. I tre sono andati a cena insieme. E in questa circostanza tutti e tre hanno mostrato di avere una grande intesa. A questo punto è evidente che Damiano abbia accettato di buon grado il ...