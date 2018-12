James Harden | il look è… fosforescente | ‘Il Barba’ si presenta al Toyota Center vestito

NBA – Chris Paul incorona James Harden : “è il miglior giocatore offensivo che abbia mai visto - è immarcabile” : James Harden, uomo franchigia e anima degli Houston Rockets: Chris Paul esalta le qualità del compagno dopo la grande prestazione offerta contro i Jazz Il tabellino recita 47 punti, 5 assist, 6 rimbalzi e 5 palle rubate in 41 minuti di partita. Numeri da MVP per quello che, in effetti, è il miglior giocatore della passata regular season: James Harden. ‘Il Barba’ ha fatto fuoco e fiamme nel successo dei Rockets contro Utah, dimostrandosi ...

NBA - l'infrazione di passi di James Harden che ha fatto arrabbiare Ricky Rubio : James Harden è uno degli attaccanti più inarrestabili del pianeta. Lo sappiamo ormai da diversi anni e le ultime quattro partite, nelle quali viaggia a 39.5 punti di media, ne sono solo l'ultima ...

NBA - James Harden e lo “step back” delle polemiche : come si fa a non fischiare passi? [VIDEO] : NBA, James Harden ed il suo “step back” stanno facendo discutere nel mondo del basket a stelle e strisce: Rubio annichilito, ma sono passi NBA, James Harden ha vinto con i suoi Rockets nella notte contro Utah. Il Barba è stato il mattatore della gara con ben 47 punti messi a segno, alcuni dei quali col suo proverbiale step back che in queste ore sta facendo molto discutere nella NBA. Un movimento oramai consolidato da Harden, ...

NBA - James Harden onnipotente : 47 punti e quarta vittoria in fila per Houston : Houston Rockets-Utah Jazz 102-97 James Harden festeggia il titolo di giocatore della settimana per la Western Conference con una partita da autentico MVP, chiusa non solo con 47 punti ma anche ...

NBA – Chris Paul impressionato da James Harden : “durante un timeout ha detto al coach…” : Chris Paul impressionato dalla prova di James Harden contro i Lakers: il playmaker dei Rockets svela un particolre retroscena legato ad un timeout Una tripla doppia da 50 punti, 11 assist e 10 rimbalzi, la quarta in carriera con almeno 50 punti messi a referto, sono numeri impressionanti quelli con i quali James Harden ha trascinato gli Houston Rockets al successo sui Los Angeles Lakers. ‘Il Barba’ si è preso sulle spalle i ...

NBA – LeBron James bacchetta i Lakers : “non possiamo lasciare tutti quei liberi a James Harden!” : Dopo il netto ko contro i Rockets, LeBron James bacchetta i Los Angeles Lakers: il ‘Re’ critica la fase difensiva dei giallo-viola e l’eccessivo numero di liberi lasciati a James Harden Con 50 punti, 11 assist e 10 rimbalzi James Harden ha realizzato una tripla doppia impressionante contro i Los Angeles Lakers. La stella dei Rockets è apparso implacabile, facendo letteralmente ammattire la difesa giallo-viola, costretta ...

NBA 2019 - i risultati della notte (14 dicembre) : James Harden monumentale con 50 punti. Gli Spurs di Belinelli battono i Clippers di Gallinari : La notte NBA si dipana tra quattro partite, svariati contenuti, sorprese non piccole e prestazioni di altissimo livello, oltre al derby “italiano” che mette di fronte Marco Belinelli e Danilo Gallinari. Andiamo a vedere cos’è successo con precisione. La copertina di oggi se la guadagna, senza alcun possibile avversario, James Harden, che trascina gli Houston Rockets al successo per 126-111 sui Los Angeles Lakers. Suoi sono 15 ...

NBA 2019 - i risultati della notte (14 dicembre) : James Harden monumentale con 50 punti. Gli Spurs di Belinelli battono i Clippers di Gallinari : La notte NBA si dipana tra quattro partite, svariati contenuti, sorprese non piccole e prestazioni di altissimo livello, oltre al derby “italiano” che mette di fronte Marco Belinelli e Danilo Gallinari. Andiamo a vedere cos’è successo con precisione. La copertina di oggi se la guadagna, senza alcun possibile avversario, James Harden, che trascina gli Houston Rockets al successo per 126-111 sui Los Angeles Lakers. Suoi sono 15 ...

NBA - James Harden irreale : 50 punti e tripla doppia - i Lakers vanno ko : Houston Rockets-Los Angeles Lakers 126-111 La sfida tra Rockets e Lakers " tra James Harden e LeBron James " è ancora in sostanziale equilibrio alla fine del terzo quarto. La squadra di casa fa la ...

NBA – James Harden crede nei Rockets : “abbiamo fiducia in noi stessi - al completo possiamo battere tutti” : James Harden crede nell’unità del gruppo degli Houston Rockets: nonostante il brutto inizio di stagione, ‘il Barba’ è convinto che con il roster al completo i texani possano giocarsela con tutti Inizio di stagione davvero complicato per i Rockets che dopo 22 gare giocate hanno raccolto un bottino di 11 vittorie e 11 sconfitte. Uno score nettamente al di sotto delle previsioni di inizio stagione per una squadra che lo ...

NBA – James Harden predica calma : “sconfitte? Ci siamo già passati - se restiamo uniti e torneremo a vincere” : James Harden parla da leader e tranquillizza lo spogliatoio degli Houston Rockets: ‘il Barba’ predica calma anche di fronte ad un inizio di stagione non di certo esaltante Inizio di stagione davvero complicato per gli Houston Rockets che dopo 20 gare giocate si trovano in 14ª posizione ad Ovest, con un magro bottino di 9 vittorie e 11 sconfitte. Uno score che di certo fa a botte con le previsioni di inizio stagione, nettamente ...

NBA : James Harden show da 54 punti - ma a vincere all'OT è Washington : Washington Wizards-Houston Rockets 135-131 OT In un inizio stagione pieno di polemiche e da dimenticare in fretta, gli Wizards trovano il successo più significativo allo scadere del primo quarto della ...

NBA 2019 - i risultati della notte (12 Novembre) : Harden fa 40 e Houston vince. Ok Milwaukee e Portland - James trascina i Lakers : Sono sei le partite della notte NBA. Dopo il ko all’ultimo secondo contro i Clippers, i Milwaukee Bucks si riprendono subito ed espugnano il campo dei Denver Nuggets per 121-114 grazie soprattutto all’ottima prestazione di Brook Lopez, ormai diventato un tiratore molto affidabile visti i 28 punti a referto con 8/13 da tre punti. Tutto il quintetto dei Bucks va in doppia cifra, con Giannis Antetokounmpo che sfiora la tripla doppia (22 ...