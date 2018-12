tg24.sky

: #ULTIMORA M.O.: Ong Peace Now accusa: Israele ha approvato piani per la costruzione di 2.191 nuovi alloggi in insed… - NewsTG_ : #ULTIMORA M.O.: Ong Peace Now accusa: Israele ha approvato piani per la costruzione di 2.191 nuovi alloggi in insed… - NotizieIN : 18:03 | Ong Peace Now accusa Israele: 'Approvati nuovi alloggi in colonie' -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) L'organizzazione non governativa rivela in un comunicato che il governo di Benyamin Netanyahu ha dato il via libera agli insediamenti di altri. La decisione sarebbe stata presa nel giorno di ...