Israele al voto il 9 aprile 2019

Con 102 voti a favore e due contrari la Knesset (Parlamento di) ha approvato in terza lettura -e definitivala legge sullo scioglimento anticipato della legislatura. Previste in origine per novembre, le elezioni politiche si svolgeranno invece il 9. Lo ha reso noto la televisione statale israeliana.(Di giovedì 27 dicembre 2018)