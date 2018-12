Iscrizioni scuola 2019-2020 | da domani scatta la procedura

Iscrizioni Miur Scuola 2019/ Registrazioni online da domani 27 dicembre : come scegliere - fino a che data : Iscrizioni Miur Scuola 2019, Registrazioni online dal 27 dicembre: i criteri per la scelta, i tempi e le modalità. Tutte le informazioni sull'iter

Iscrizioni scuola 2019/20 online e cartacee : la circolare Miur : Iscrizioni scuola 2019/20: il Miur ha pubblicato la circolare numero 18902 del 7/11/2018 dall’oggetto “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020”. Tramite questa circolare, vengono fornite istruzioni per le Iscrizioni a: scuole dell’infanzia prime classi delle scuole di ogni ordine e grado percorsi di istruzione e formazione professionale classi terze, dei licei artistici, ...

Iscrizioni scuola : dal 7 al 31 gennaio 2019 : Dal 7 al 31 gennaio 2019. Questo l’arco di tempo durante il quale potranno essere effettuate le Iscrizioni a Scuola

Iscrizioni a scuola : Eduscopio supera i «si dice» : La Fondazione Agnelli dà un’altra spallata al “passaparola” per scegliere la scuola giusta. Arricchendo il suo portale Eduscopio di un’informazione in più che le famiglie sono solite reperire in base ai “si dice”: il tasso di severità dei docenti...

Iscrizioni a scuola : eduscopio supera i «si dice» : La Fondazione Agnelli dà un’altra spallata al “passaparola” per scegliere la scuola giusta. Arricchendo il suo portale eduscopio di un’informazione in più che le famiglie sono solite reperire in base ai “si dice”: il tasso di severità dei docenti...

Scuola - Iscrizioni dal 7 al 31 gennaio. Istruzioni e procedure : Scattano tra due mesi le procedure di iscrizione alle scuole per l'anno scolastico 2019/2020 . Le domande si potranno compilare online dalle ore 8 del prossimo 7 gennaio . Le operazioni si chiuderanno ...