Inter | Spalletti | Vinto con merito | Lautaro era entrato male nelle ultime gare

Inter-Napoli - Spalletti allo scoperto su Nainggolan e Lautaro : Soddisfatto Luciano Spalletti al termine del successo dell’Inter contro il Napoli, ecco le dichiarazioni del tecnico ai microfoni di Sky Sport: “mi è sembrata un’Inter forte dall’inizio alla fine. Ha vinto anche meritatamente. Ad un certo punto potevamo anche perderla se non ci metteva una pezza Asamoah. Ma è stata una bellissima partita, giocata da due squadre che hanno fatto buon calcio”. Su Lautaro ...

Inter - Spalletti ammette : “potevamo anche perderla - ma abbiamo vinto con merito. Nainggolan? Le regole vanno rispettate” : L’allenatore dell’Inter ha parlato dopo la vittoria sul Napoli, soffermandosi anche sul caso Nainggolan Una vittoria che vale tantissimo, tre punti pesantissimi per l’Inter che stende il Napoli grazie al gol nel recupero di Lautaro Martinez. I nerazzurri si avvicinano così al secondo posto, riducendo il gap proprio dagli azzurri e sognando un sorpasso che, fino a qualche settimana fa, sembrava ...

Inter-Napoli in Diretta LIVE : Spalletti gioca la carta Lautaro Martinez : 83′ SOSTITUZIONE INTER entra Lautaro Martinez ed esce Joao Mario 79′ ESPULSO Koulibaly primo giallo per fallo su Politano, secondo giallo per proteste 77′ SOSTITUZIONE NAPOLI entra Ghoulam ed esce Mario Rui 73′ SOSTITUZIONE INTER entra Keita ed esce Perisic 69′ SOSTITUZIONE NAPOLI entra Mertens ed esce Milik 67′ AMMONITO ALBIOL per gioco scorretto 65′ Gran […] L'articolo Inter-Napoli in Diretta ...

Inter-Napoli : Spalletti per accorciare - Ancelotti per il sogno scudetto : Per il Napoli l'occasione di accorciare sulla Juve, per l'Inter quella di tenere lontane le inseguitrici e ambire a qualcosa in più del terzo posto. Il posticipo del Boxing Day all'italiana, stasera a ...

Come gioca l’Inter di Spalletti (senza Nainggolan) : Una squadra che non è cambiata La continuità è una caratteristica importante per una squadra di calcio, soprattutto per chi ha un progetto di rinascita. Il fatto che l’Inter sia riuscita a mantenere ed integrare l’organico dello scorso anno è un sintomo di buona programmazione da parte di Suning, e di Spalletti. Solo che però i nerazzurri di questa stagione sono molto, molto simili a quelli dell’ultima edizione. Il punto è che ...

Inter - Luciano Spalletti su Radja Nainggolan : 'Spiace non averlo - ma...' : 'Non ho imposto divieti, nei giocatori prevale la professionalità e il dovere, lo stare un po' attenti alla tentazione della classica tavola imbastita per le feste - ha spiegato il mister dell'Inter, ...

Inter NAPOLI - SPALLETTI 'ANCELOTTI FA DAVVERO PAURA' / 'Calciomercato? Non c'è qualcosa di meglio dei nostri' : Luciano SPALLETTI ha parlato alla vigilia di INTER NAPOLI, ammettendo la grande stima e anche un po' il timore nei confronti del collega Carlo Ancelotti.

Inter-Napoli - i convocati di Spalletti per la sfida di San Siro : fuori Nainggolan e Miranda : L’allenatore nerazzurro ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Napoli, escludendo non solo Nainggolan ma anche Miranda Il Natale 2018 coincide anche con la vigilia di campionato, visto che la Serie A domani scende in campo per la 18ª giornata. L’Inter affronta a San Siro il Napoli, un match da mille e una notte aperto a qualsiasi risultato. Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Radja Nainggolan (escluso ...

Inter - Spalletti : "Nainggolan tornerà presto - domani niente nervosismo" : Giorno di Natale di lavoro alla Pinetina, ma al posto della classica conferenza stampa Spalletti ha parlato a Inter Tv

Inter : Spalletti - fare la corsa sul Napoli : "Stimolante averlo di fronte, perché lui è veramente - se non il più bravo - uno dei più bravi a livello mondiale - ammette, a Sky Sport, il tecnico dei nerazzurri -. A livello italiano di sicuro. ...

