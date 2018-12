Inter-Napoli LIVE | squadre al riposo VIDEO

Live Inter-Napoli 0-0 Primo tempo più nerazzurro : Il big match della 18esima giornata di campionato va in scena a San Siro nella sera di Santo Stefano, e vede di fronte l'Inter, ancora scossa dalla sospensione disciplinare di Nainggolan e dal...

Inter-Napoli in Diretta LIVE : finisce il primo tempo di San Siro : 47′ finisce il primo tempo di Inter-Napoli 45′ Saranno due i minuti di recupero 41′ Tentativo di Icardi salvato sulla linea da Koulibaly 38′ Ancora pericoloso Politano su imbeccata di Joao Mario ma la palla si spegne sulle mani di Meret 35′ Fabian Ruiz scarica un tiro da 25 metri ma non riesce a trovare […] L'articolo Inter-Napoli in Diretta LIVE: finisce il primo tempo di San Siro proviene da Serie A News ...

Inter-Napoli in Diretta LIVE : annullato un gol a Perisic : 38′ Ancora pericoloso Politano su imbeccata di Joao Mario ma la palla si spegne sulle mani di Meret 35′ Fabian Ruiz scarica un tiro da 25 metri ma non riesce a trovare il bersaglio, la palla termina alta oltre la traversa. 30′ Gran gol al volo di Perisic su lancio di Borja Valero. Ma Icardi […] L'articolo Inter-Napoli in Diretta LIVE: annullato un gol a Perisic proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale ...

Inter-Napoli in Diretta LIVE : ammonito Brozovic : 28′ ammonito Brozovic per gioco falloso 25′ Ancelotti ridisegna il Napoli, Maksimovic va a destra, Zielinski scivola al centro e Callejon riprende il suo ruolo naturale 23′ SOSTITUZIONE NAPOLI esce Hamsik ed entra Maksimovic 21′ infortunio muscolare per Hamsik 16′ Insigne calcia fortissimo dal limite. Il pallone diretto all’angolino basso di destra viene però fermato […] L'articolo Inter-Napoli in ...

Inter-Napoli in Diretta LIVE : Handanovic salva su Insigne : 16′ Insigne calcia fortissimo dal limite. Il pallone diretto all’angolino basso di destra viene però fermato da Handanovic con un intervento strepitoso. 7′ Gran tentativo al volo di Politano, palla a lato di poco 5′ Primo angolo per l’Inter che prova ad affondare sul lato di Perisic 1′ Sulla battuta di centrocampo Icardi tira in […] L'articolo Inter-Napoli in Diretta LIVE: Handanovic salva su Insigne ...

Inter-Napoli - sorprendente calcio d’inizio di Icardi : l’argentino centra la traversa direttamente da centrocampo [VIDEO] : L’attaccante argentino tira di prima intenzione direttamente da calcio d’inizio, cogliendo la traversa Un calcio d’inizio come se ne vedono pochi, una pazzia di Mauro Icardi che nessuno si sarebbe mai aspettato. L’attaccante argentino infatti calcia direttamente in porta da calcio d’inizio, cogliendo una clamorosa traversa da centrocampo. Alex Meret controlla la traiettoria, facendosi aiutare però dalla sua ...

