Inter-Napoli | le formazioni | Allan o Callejon terzino destro

Inter-Napoli : Spalletti per accorciare - Ancelotti per il sogno scudetto : Per il Napoli l'occasione di accorciare sulla Juve, per l'Inter quella di tenere lontane le inseguitrici e ambire a qualcosa in più del terzo posto. Il posticipo del Boxing Day all'italiana, stasera a ...

LIVE Inter-Napoli in DIRETTA : Serie A calcio in tempo reale : Posticipo di lusso quello della 18ma giornata di Serie A: sul terreno dello Stadio San Siro di Milano si affronteranno Inter e Napoli, rispettivamente terza e seconda in classifica. Ghiotta occasione per i partenopei di accorciare sulla Juve, che ha pareggiato quest’oggi a Bergamo contro l’Atalanta per 2-2. I nerazzurri giocheranno, invece, per allungare sui cugini rossoneri del Milan, fermati sullo 0-0 dal nuovo Frosinone di Baroni, ...

PROBABILI FORMAZIONI / Inter Napoli : quote. Icardi e Hamsik - i due capitani a confronto - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Inter Napoli: punizione discipinare per Nainggolan che salterà la partita, Ancelotti ha ancora qualche dubbio da risolvere.

Inter-Napoli : la grande occasione di Arek Milik : Da titolare Quattro giorni fa si è giocata Napoli-Spal, e la formazione iniziale scelta da Carlo Ancelotti “nascondeva” (neanche tanto) un’indicazione chiara: quattro giorni prima di Inter-Napoli, Arek Milik va in panchina. Per una partita più “semplice”, almeno sulla carta, rispetto a quella di Milano. Per consecutio logica, Arek Milik andrà in campo a San Siro. Da titolare. È una notizia importante. Non tanto per ...

A San Siro il big match di giornata Inter - Napoli. Tornano Milik e Allan : A San Siro stasera alle 20,30 andrà in scena il big match di giornata tra Inter e Napoli. Si sfideranno la seconda e la terza in classifica, con obbiettivi diversi. La squadra di Ancelotti vuole ...

