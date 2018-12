Inter-Napoli in Diretta LIVE | Handanovic salva su Insigne

Inter-Napoli LIVE : traversa da centrocampo di Icardi! [VIDEO] : Inter-Napoli LIVE – Il match di San Siro tra Inter e Napoli chiude il Boxing Day di Serie A. I nerazzurri cercano il successo per scacciare la mini crisi, gli ospiti per rosicchiare punti alla Juventus. Spalletti sceglie D’Ambrosio al posto di Vrsaljko e Borja nel terzetto di centrocampo. Solito tridente offensivo composto da Icardi, Perisic e Politano. Novità in difesa per Ancelotti: Callejon agisce da terzino destro, con ...

Inter-Napoli LIVE : traversa da centrocampo di Icardi! : Inter-Napoli LIVE – Il match di San Siro tra Inter e Napoli chiude il Boxing Day di Serie A. I nerazzurri cercano il successo per scacciare la mini crisi, gli ospiti per rosicchiare punti alla Juventus. Spalletti sceglie D’Ambrosio al posto di Vrsaljko e Borja nel terzetto di centrocampo. Solito tridente offensivo composto da Icardi, Perisic e Politano. Novità in difesa per Ancelotti: Callejon agisce da terzino destro, con ...

Inter-Napoli - sorprendente calcio d’inizio di Icardi : l’argentino centra la traversa direttamente da centrocampo [VIDEO] : L’attaccante argentino tira di prima intenzione direttamente da calcio d’inizio, cogliendo la traversa Un calcio d’inizio come se ne vedono pochi, una pazzia di Mauro Icardi che nessuno si sarebbe mai aspettato. L’attaccante argentino infatti calcia direttamente in porta da calcio d’inizio, cogliendo una clamorosa traversa da centrocampo. Alex Meret controlla la traiettoria, facendosi aiutare però dalla sua ...

Serie A : Inter Napoli : "Stimolante averlo di fronte, perché lui è veramente - se non il più bravo - uno dei più bravi a livello mondiale - ammette, a Sky Sport, il tecnico dei nerazzurri -. A livello italiano di sicuro. ...

Inter Napoli LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta : formazioni ufficiali Inter , 4-3-3, : Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Borja Valero, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Perisic. All. Spalletti Napoli , 4-4-2, : Meret; ...

Inter-Napoli - le formazioni ufficiali : Inter-Napoli, le formazioni ufficiali – Si conclude la 18^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per le zone altissime della classifica, nel posticipo il big match tra Inter e Napoli, partita che non ha bisogno di presentazioni. In campo la squadra di Ancelotti che spera di accorciare le distanze dalla vetta dopo il passo falso della Juventus contro l’Atalanta. Ecco le formazioni ufficiali. Inter-Napoli, ...

Inter-Napoli - le formazioni : Allan (o Callejon) terzino destro : Le scelte di Spalletti e Ancelotti Inter-Napoli, e Ancelotti sorprende tutti. Ancora. Il tecnico azzurro lancia l’ennesima formazione inedita per il match di San Siro, ma soprattutto cancella i terzini destri in rosa (Hysaj, Maksimovic e Malcuit in panchina) per inserire insieme Allan, Callejon, Fabian Ruiz, Hamsik e Zielinski. Probabile che il centrocampista brasiliano o l’esterno spagnolo agiscano da quarto difensore a destra, il ...

Inter-Napoli : Spalletti per accorciare - Ancelotti per il sogno scudetto : Per il Napoli l'occasione di accorciare sulla Juve, per l'Inter quella di tenere lontane le inseguitrici e ambire a qualcosa in più del terzo posto. Il posticipo del Boxing Day all'italiana, stasera a ...