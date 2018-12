Inter-Napoli 1-0 | le pagelle di CalcioWeb FOTO ...

Napoli - rabbia San Siro : 1-0 Inter - due esplusioni e Juventus a + 9 : Il Napoli perde la testa e la partita a San Siro: 1-0 con gol di Lautaro nel recupero e tanto nervosismo in campo. Il big match della 18esima giornata di campionato va in scena a San Siro nella...

Pagelle Inter-Napoli 1-0 - Serie A : Martinez la decide al 91'! Nerazzurri in cielo - Icardi e Koulibaly al top : Inter e Napoli hanno pareggiato per 0-0 nel posticipo della 18^ giornata di Serie Pagelle INTER: HANDANOVIC: 6. Il Napoli costruisce gioco ma non impensierisce concretamente il portiere nerazzurro che fa buona guardia e guida positivamente la propria retroguardia. ASAMOAH: 7. Clamoroso salvataggio sulla riga al 90′ sul tiro diSoffre un po’ sulla fascia contro Callejon ma quando decide di cambiare ritmo si rende pericoloso alimentando ...

Inter-Napoli in Diretta LIVE : la sblocca Lautaro Martinez nel recupero : 95′ Finisce Inter-Napoli. 93′ ESPULSO Insigne per fallo di reazione 91′ GOL INTER, 1-0 Lautaro Martinez 90′ Saranno tre i minuti di recupero 89′ Handanovic e Asamoah salvano in due occasioni su Insigne e Zielinski 83′ SOSTITUZIONE INTER entra Lautaro Martinez ed esce Joao Mario 79′ ESPULSO Koulibaly primo giallo per fallo su Politano, secondo giallo […] L'articolo Inter-Napoli in Diretta LIVE: la ...

Inter-Napoli - sciocchezza colossale di Koulibaly : il difensore azzurro espulso per… applauso all’arbitro [VIDEO] : Il difensore senegalese prima viene ammonito per un fallo su Politano, poi applaude l’arbitro e viene espulso da Mazzoleni sciocchezza di Kalidou Koulibaly nel finale di Inter-Napoli, il difensore senegalese si fa espellere da Mazzoleni per un applauso ironico rivolto all’indirizzo del direttore di gara. Il giocatore azzurro prima commette fallo su Politano, ricevendo il cartellino giallo. Una sanzione che manda su tutte le ...

