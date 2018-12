Inter-Napoli 1-0 | decide Lautaro Martinez | Juventus a +9 dagli azzurri

Serie A Inter-Napoli 1-0 - il tabellino : MILANO - L' Inter batte il Napoli 1-0 . Ci pensa Lautaro Martinez a regalare la vittoria ai nerazzurri al 91'. I partenopei chiudono in 9 per le espulsioni di Koulibaly e Insigne . Inter-Napoli 1-0: ...

Inter-Napoli 1-0 : cronaca - migliore e peggiore in campo. Le pagelle : A San Siro è andato in scena il big match della 18^ giornata di Serie A, il turno giocato nel giorno di Santo Stefano si è concluso davvero col botto: l’Inter ha sconfitto il Napoli per 1-0 grazie a un gol di Lautaro Martinez al 91′, i padroni di casa hanno mandato in visibilio il proprio pubblico e si confermano saldamente al terzo posto in classifica, a cinque punti di distacco dal Napoli. I partenopei incappano in una nuova ...

Inter-Napoli 1-0 : Lautaro graffia in extremis - rosso per Insigne e Koulibaly : LEGGI LA CRONACA

Rissa Insigne-Keita - scintille durante il match tra Inter e Napoli : Koulibaly applaude Mazzoleni [VIDEO] : Rissa Insigne-Keita – Si è conclusa la 18^ giornata del campionato di Serie A, in campo Inter e Napoli, 1-0 il risultato finale grazie alla rete di Lautaro Martinez. La partita viene decisa in pieno recupero, gol di Lautaro Martinez, importante scatto dei nerazzurri che rispondono alle ultime critiche. Partita dai due volti per Koulibali, perfetto per 70 minuti poi l’ingenuità della doppia ammonizione, una per l’applauso nei ...

L'Inter batte il Napoli 1-0 - le pagelle : Martinez conquista San Siro : Termina sul risultato di 1-0 il posticipo della diciottesima giornata di campionato tra Inter e Napoli, con i nerazzurri che trovano il successo al 91' con un gol di Lautaro Martinez di sinistro nell'angolino dopo un velo di Vecino. Con questo successo la squadra di Spalletti sale a trentasei punti, portandosi a meno cinque dai partenopei, che adesso sono a meno nove dalla Juventus capolista. Tra tre giorni si ritorna in campo con L'Inter che ...

Rissa Insigne-Keita - scintille durante il match tra Inter e Napoli [VIDEO] : Rissa Insigne-Keita – Si è conclusa la 18^ giornata del campionato di Serie A, in campo Inter e Napoli, 1-0 il risultato finale grazie alla rete di Lautaro Martinez. La partita viene decisa in pieno recupero, gol di Lautaro Martinez, importante scatto dei nerazzurri che rispondono alle ultime critiche. Partita dai due volti per Koulibali, perfetto per 70 minuti poi l’ingenuità della doppia ammonizione, una per l’applauso nei ...

Inter-Napoli 0-0 : cronaca - migliore e peggiore in campo. Le pagelle : A San Siro è andato in scena il big match della 18^ giornata di Serie A, il turno giocato nel giorno di Santo Stefano si è concluso davvero col botto: l’Inter ha sconfitto il Napoli per 1-0 grazie a un gol di Lautaro Martinez al 91′, i padroni di casa hanno mandato in visibilio il proprio pubblico e si confermano saldamente al terzo posto in classifica, a cinque punti di distacco dal Napoli. I partenopei incappano in una nuova ...

Inter-Napoli - dove vederla in streaming e in TV : È il posticipo della diciottesima giornata di Serie A, nonché la partita più attesa: verrà trasmessa in esclusiva da Sky

Napoli ‘rosso’ di rabbia - l’Inter lo incorna con Lautaro Martinez : i nerazzurri adesso vedono il secondo posto : Un gol di Lautaro Martinez permette all’Inter di battere il Napoli e portarsi a meno cinque in classifica, gli azzurri finiscono in nove dopo le espulsioni di Koulibaly e Insigne La spunta l’Inter, al termine di una partita pazza e spettacolare, terminata con due espulsi e un finale accesissimo. Il Napoli esce sconfitto da San Siro, perdendo la possibilità di avvicinarsi alla Juventus, fermata sul pari a Bergamo ...

Lautaro fa esplodere San Siro al 91' : l’Inter piega il Napoli - espulsi Koulibaly e Insigne [FOTO e VIDEO] : 1/39 Piero Cruciatti/LaPresse ...

Napoli - rabbia San Siro : 1-0 Inter - due espulsioni e Juventus a + 9 : Il Napoli perde la testa e la partita a San Siro: 1-0 con gol di Lautaro nel recupero e tanto nervosismo in campo. Il big match della 18esima giornata di campionato va in scena a San Siro nella...

Inter-Napoli 1-0 - Lautaro sfonda al 92’ con gli azzurri ridotti in dieci |La classifica : Icardi colpisce la traversa dopo 10 secondi, direttamente da centrocampo: la squadra di Spalletti gioca meglio. Espulso all’82’ Koulibaly, ma Callejon spaventa Handanovic. Rosso anche a Insigne

Inter-Napoli 1-0 - zampata di Martinez nel recupero : Inter-Napoli 1-0, gol di Lautaro Martinez nel recupero. Nerazzurri a cinque punti di distacco dal Napoli, alla terza sconfitta in campionato. Primo tempo Partita equilibrata però più colorata di nerazzurro, perché la squadra di Spalletti ha in mano l’inerzia del gioco e crea più occasioni. Intanto, la traversa da calcio d’inizio di Icardi, con Meret in traiettoria. Poi, nel finale del tempo, tre buone chance: Joao Mario di testa ...

Inter-Napoli 1-0 - i voti : Lautaro Martinez match winner - male Koulibaly : Inter-Napoli finisce con il risultato di 1-0. Un successo davvero importantissimo quello degli uomini di Spalletti, che grazie alla rete segnata da Martinez in pieno recupero agguanta tre punti che gli consentono di accorciare le distanze sia dai partenopei che dalla Juventus, fermata sul pareggio sul campo dell'Atalanta. Inter-Napoli è stata una partita senz'altro molto emozionante, che ha tenuto con il fiato sospeso gli spettatori, intensa ...