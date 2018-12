Inter | giallo sull’audio di Nainggolan | “È un macello | voglio tornare a Roma” La moglie

Nainggolan e Inter ai ferri corti : è giallo sull'audio sulla sua volontà di tornare a Roma : Radja Nainggolan e l'Inter sembrano essere ormai ai ferri corti, e addirittura non si esclude una cessione nel prossimo calciomercato estivo. Dopo la sospensione del centrocampista belga da parte della società nerazzurra per i suoi reiterati ritardi agli allenamenti, in queste ultime ore è spuntato un audio, diffuso tramite i social network, nel quale il calciatore paleserebbe il suo desiderio di rientrare a Roma. Ad ogni modo, ci sono seri ...

Inter - è giallo Nainggolan : spunta un audio choc sul suo futuro - : Sono Feste da incubo per Radja Nainggolan : dopo la sospensione di alcuni giorni fa per i continui ritardi in allenamento , un altro episodio rischia di incrinare ulteriormente il rapporto tra il ...

La marcia della Juventus non si Interrompe : bianconeri favoriti con la Roma a 1 - 45. Ronaldo a segno in tutti gli ultimi tre incroci con i giallorossi - a 5 - 50 la sua doppietta : Juventus-Roma è una delle gare più attese del campionato, da sempre ricca di emozioni e spettacolo. Quest’anno i bianconeri sembrano non avere rivali: straordinaria la marcia degli uomini di Allegri che, finora, hanno vinto 15 gare su 16, pareggiandone una. La Roma, al contrario, ha avuto un avvio di stagione difficile, ha vinto soltanto una delle ultime sette trasferte di Serie A e, sotto la Mole, non vince addirittura dal 2010. Con ...

Calciomercato Roma - Flamengo Interessato a un giallorosso attualmente in prestito : Il Flamengo ha individuato in Gerson il sostituto ideale di Paquetà, appena ceduto al Milan. Secondo la stampa brasiliana, gli emissari del club carioca si troverebbero già in Italia dove hanno cominciato a parlare del giocatore con la dirigenza della Roma, proprietaria del cartellino del brasiliano attualmente alla Fiorentina. Della Valle non può opporsi ad un eventuale trasferimento, perché Gerson è a Firenze in prestito a titolo ...

Concertazione e Intermediazione tornano di moda nel governo giallo-verde : La Concertazione e l'intermediazione tornano di moda nel governo giallo-verde. Dopo averle bandite nei primi mesi a palazzo Chigi, adesso Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Matteo Salvini sembrano ...

La concertazione e l'Intermediazione tornano di moda nel governo giallo-verde : di Alberto Gentili La concertazione e l'intermediazione tornano di moda nel governo giallo-verde. Dopo averle bandite nei primi mesi a palazzo Chigi, adesso Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Matteo ...

Coppa Italia - il Benevento non dà scampo al Cittadella : Bandinelli ‘regala’ l’Inter ai giallorossi : Una rete di Bandinelli permette al Benevento di battere il Cittadella nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, permettendo così ai giallorossi di sfidare l’Inter negli ottavi Sarà il Benevento l’avversario dell’Inter negli ottavi di finale di Coppa Italia, i giallorossi stendono 1-0 il Cittadella grazie al gol di Bandinelli accedendo così al turno successivo. Cafaro/LaPresse Partita tosta ed equilibrata al Vigorito, ...

Coppa Italia - Benevento-Cittadella : le quote lanciano i giallorossi per l'Inter : Per la cronaca, le ultime tre sfide sono terminate sempre con il risultato di 1-0, per l'una o per l'altra: un finale che pagherebbe 7 volte la posta a favore del Benevento e 9 per il Cittadella.

Roma e Inter gol e spettacolo all'Olimpico : i giallorossi riprendono 2-2 i nerazzurri : L'Inter di Luciano Spalletti va avanti per ben due volte contro la Roma di Eusebio Di Francesco, con Keita e Icardi, ma viene ripreso dai gol di Under, una rete meravigliosa, e il rigore di Kolarov assegnato grazie al Var per fallo di mano di Brozovic. La partita è stata equilibrata con i nerazzurri che hanno avuto qualche chance in più per colpire e con i giallorossi che hanno anche colpito un legno con Florenzi nel primo tempo. Con questo ...

Serie A Roma-Inter finisce in parità - le pagelle giallorosse : a Zaniolo il voto più alto : Roma-Inter, posticipo domenicale della 14esima giornata di Serie A, è terminata con il risultato di 2-2. Un match davvero spettacolare, che ha visto gli ospiti di Spalletti andare in vantaggio per due volte. Ma la Roma ha avuto la forza di agguantare i nerazzurri. I gol sono stati segnati da Keita e Icardi per l'Inter, mentre per i giallorossi sono andati a segno Under e Kolarov, quest'ultimo su calcio di rigore. Voti alti per molti giocatori di ...

DIRETTA/ Roma-Inter - risultato live 0-1 - streaming video e tv : Keita punisce i giallorossi! - Serie A - - IlSussidiario.net : DIRETTA Roma Inter streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del posticipo per la 14giornata di Serie A.

Roma-Inter : rigore negato a Zaniolo e sull'azione dopo Keita va in gol - rabbia giallorossa [VIDEO] : Roma-Inter, Keita Baldè ha portato avanti i suoi uomini con una zampata in area di rigore, non mancheranno le polemiche Roma-Inter, il Var al centro delle polemiche. Un rigore abbastanza evidente non ...

Roma-Inter - grande gol di Under : i giallorossi impattano sull’1-1 [VIDEO] : Roma-Inter, Under ha impattato sull’1-1 con un sinistro spettacolare che ha battuto Handanovic: partita molto bella all’Olimpico Roma-Inter, gran bella partita all’Olimpico, tra polemiche e super gol. Under ha risposto al gol di Keita, con un sinistro splendido che ha superato Handanovic, il quale è rimasto impassibile di fronte alla bomba del turco dalla distanza. Under ha effettuato la sua consueta azione dalla corsia ...

Roma-Inter : rigore negato a Zaniolo e sull’azione dopo Keita va in gol - rabbia giallorossa [VIDEO] : Roma-Inter, Keita Baldè ha portato avanti i suoi uomini con una zampata in area di rigore, non mancheranno le polemiche Roma-Inter, il Var al centro delle polemiche. Un rigore abbastanza evidente non è stato assegnato ai giallorossi per atterramento di Zaniolo in area di rigore. Il tocco di D’Ambrosio è netto, ma il Var ha ritenuto l’errore non talmente evidente da mandare Rocchi a riguardare l’azione. Si ricomincia ...