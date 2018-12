Inter e Napoli si affidano a Santo Stefano per non sbagliare

Dove vedere Inter-Napoli in tv e in streaming : In esclusiva su Sky Inter-Napoli, calcio d’inizio alle ore 20.30. Per chi volesse seguire la partita in tv, necessario l’abbonamento a Sky. Il match, infatti, sarà in esclusiva sui canali dell’azienda milanese: il match andrà in onda sul canale Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre). Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani e Daniele Adani. Per quanto riguarda la visione in streaming, sarà possibile attraverso ...

Serie A a Santo Stefano : alle 12 - 30 Frosinone-Milan - alle 20 - 30 Inter-Napoli - le altre : Non si giocava a Santo Stefano per la Serie A da due anni ormai lontanissimi: il 1965 e il 1971. Si ricomincia oggi, con la partita dell'ora di pranzo, che è Frosinone-Milan, due squadre entrambe in ...

Inter-Napoli probabili formazioni : tornano Vecino e Asamoah : INTER NAPOLI probabili formazioni – Spalletti come noto rinuncerà a Nainggolan, fuori rosa a causa di problemi disciplinari. Inter chiamata ad una pronta prova di riscatto dopo il leggero passo falso della sfida contro il Chievo. Un pareggio che ha complicato in maniera totale la rincorsa Champions dei nerazzurri, fermi al terzo posto, ma con il […] L'articolo Inter-Napoli probabili formazioni: tornano Vecino e Asamoah proviene da ...

Pagelle Inter-Napoli : highlights e tabellino del match : INTER NAPOLI Pagelle- Tutto pronto per il calcio d’inizio della super sfida di San Siro tra Nerazzurri e Napoli. Spalletti, come noto, rinuncerà a Nainggolan, fuori rosa a causa di problemi disciplinari. Inter chiamata ad una pronta prova di riscatto dopo il leggero passo falso della sfida contro il Chievo. Un pareggio che ha complicato […] L'articolo Pagelle Inter-Napoli: highlights e tabellino del match proviene da Serie A News ...

Diretta Inter-Napoli in tv e in streaming online : stasera la partita su SkySport e SkyGo : Non si ferma il campionato italiano di Serie A: questa settimana spazio al boxing day. Si gioca anche durante la festività di Santo Stefano, dunque, ed oggi 26 dicembre è in programma la 18esima giornata. Tra le partite più attese del turno figura il big-match Inter-Napoli. Le due compagini si trovano in piena zona Champions League, separate da otto punti e abbastanza distanti dalla capolista Juventus. Tuttavia, il campionato è ancora lungo e ...

Inter-Napoli oggi in tv - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Una grande classica nel giorno di Santo Stefano (oggi ore 20.30) non si era mai visto. Ebbene, nella prima volta del Boxing Day tutto italiano, a San Siro Inter-Napoli sono pronte a regalare un grande spettacolo alla Scala del calcio, nello scontro che vedrà confrontarsi la seconda e la terza di questo campionato. Le due squadre arrivano all’appuntamento in modi molto diversi. L’Inter viene dal pari beffardo al 91′ firmato da ...

Inter Napoli - SPALLETTI 'ANCELOTTI FA DAVVERO PAURA' / 'Calciomercato? Non c'è qualcosa di meglio dei nostri' : Luciano SPALLETTI ha parlato alla vigilia di INTER NAPOLI, ammettendo la grande stima e anche un po' il timore nei confronti del collega Carlo Ancelotti.

Biglietti Inter-Napoli : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Inter e Napoli, in programma alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, terzi in classifica ad otto punti dai partenopei, al momento secondi, ma ancora ad otto punti dalla Juventus. La Beneamata in casa ha totalizzato diciannove punti in otto partite, frutto di sei affermazioni ed un pari, con ...

Probabili formazioni/ Inter Napoli : diretta tv - Miranda e Mario Rui out - Serie A - : Probabili formazioni Inter Napoli: Spalletti ritrova Asamoah dopo il turno di squalifica, Ancelotti potrebbe rilanciare Ospina e Milik dal primo minuto.

Inter-Napoli - i convocati di Spalletti per la sfida di San Siro : fuori Nainggolan e Miranda : L’allenatore nerazzurro ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Napoli, escludendo non solo Nainggolan ma anche Miranda Il Natale 2018 coincide anche con la vigilia di campionato, visto che la Serie A domani scende in campo per la 18ª giornata. L’Inter affronta a San Siro il Napoli, un match da mille e una notte aperto a qualsiasi risultato. Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Radja Nainggolan (escluso ...

Inter-Napoli - le probabili formazioni. Ancelotti recupera Allan : Il brasiliano, fuori causa contro la Spal, tornerà a far coppia con Hamsik in mediana. Spalletti nel tridente si affiderà ancora a Perisic, fresco di gol con il Chievo

Inter : Spalletti - fare la corsa sul Napoli : "Stimolante averlo di fronte, perché lui è veramente - se non il più bravo - uno dei più bravi a livello mondiale - ammette, a Sky Sport, il tecnico dei nerazzurri -. A livello italiano di sicuro. ...

Spalletti : 'Nainggolan salta Inter-Napoli perché le regole vanno rispettate. Ma non è sospeso a lungo termine' : Il caso Nainggolan, sospeso dalla società con un comunicato stampa. Ma non solo. Nel giorno di Natale, a poche ore dal big match contro il Napoli, Luciano Spalletti parla proprio del caso che ha ...