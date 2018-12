Inter | Ausilio | ' Modric? Si può sempre sognare | mai dire mai'

Inter - problema Miranda per Spalletti e Ausilio : il calciatore vuole partire già a gennaio : La notizia era già nell’aria nelle scorse settimane, ma adesso non sembrano esserci più grossi margini di manovra: Joao Miranda, difensore centrale dell’Inter, non sopporterebbe più di rimanere a Milano da comprimario e vuole lasciare la Serie A già a gennaio. L’insofferenza del calciatore, infatti, è legata alle poche presenze garantitegli in stagione da Spalletti, che tra l’altro con l’eliminazione ...

Inter - Ausilio a Wanda Nara : 'Mauro Icardi mai alla Juventus' : Botta e risposta tra Piero Ausilio, ds dell'Inter, e Wanda Nara, moglie, nonché agente dell'attaccante nerazzurro Mauro Icardi. La società infatti ha smentito alcune indiscrezioni lanciate dalla stessa moglie del giocatore, che facevano intendere la volontà dell'attaccante di trasferirsi a Torino, sponda bianconera. La stessa moglie dell'attaccante ha anche lanciato qualche frecciatina all'indirizzo della proprietà, e dichiarato che la società ...

Inter - l’annuncio di Ausilio sul mercato di giugno : i tifosi nerazzurri sperano : Mentre i temi catalizzatori dell’attenzione dell’ambiente Inter riguardano il rinnovo di Icardi e, da oggi, un possibile ritorno di Mourinho sulla panchina nerazzurra, il ds Piero Ausilio ha parlato di cosa cambierà nel mercato estivo con la fine del Settlement Agreement con l’Uefa: “Un mercato come quello degli ultimi anni è impossibile. Il Settlement Agreement è molto diverso dal Fair Play Finanziario, il che non ...

Inter - Ausilio risponde a Wanda Nara : 'Icardi non andrà mai alla Juventus' : 'La trattativa con la Juventus per Icardi? Certe dichiarazioni sono un pò folcloristiche. Lo dico senza problemi, Icardi non andrà mai alla Juventus'. Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ...

Inter - Rinnovo Icardi - Ausilio non ci sta! Che risposta a Wanda Nara : 'tutto quello che è social è cinepanettone! E su Mauro alla Juve...' : Piero Ausilio, ds dell'Inter, fa chiarezza sulle recenti affermazioni di Wanda Nara riguardanti il Rinnovo di Mauro Icardi col club nerazzurro Il Rinnovo di Mauro Icardi con l'Inter è uno degli ...

Inter - Ausilio a Wanda : "Dichiarazioni folcloristiche - mai Icardi alla Juve" : Dopo le dichiarazioni di Wanda Nara a Tiki Taka su Mauro Icardi , "Lontanissimi dal rinnovo, l'Inter voleva mandarlo alla Juventus", si attendeva una risposta del club nerazzurro. La presa di ...

Inter - Ausilio a Wanda Nara : 'Icardi mai alla Juve - rinnovo non si fa sui social. Mercato? A giugno cambieranno le cose' : Dopo le dichiarazioni di Wanda Nara sul rinnovo di Icardi con l' Inter , è arrivata la replica del direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio . A margine del premio Manager Sportivo dell'anno 2018, ...

Inter – Rinnovo Icardi - Ausilio non ci sta! Che risposta a Wanda Nara : “tutto quello che è social è cinepanettone! E su Mauro alla Juve…” : Piero Ausilio, ds dell’Inter, fa chiarezza sulle recenti affermazioni di Wanda Nara riguardanti il Rinnovo di Mauro Icardi col club nerazzurro Il Rinnovo di Mauro Icardi con l’Inter è uno degli argomenti più chiacchierati del momento, complice anche l’insistenza con la quale la moglie dell’attaccante argentino ne parla sui social e nei programmi televisivi. Wanda Nara ha infatti creato un po’ di scompiglio ...

Inter-Icardi - Ausilio risponde a Wanda Nara : è tensione altissima : E’ sempre più alta la tensione in casa Inter, in particolar modo nel mirino sono finite le dichiarazioni di ieri di Wanda Nara a Tiki Taka con la moglie dell’attaccante che ha dichiarato la volontà di cedere l’argentino alla Juventus in cambio di Gonzalo Higuain, solo il rifiuto di Icardi a lasciare l’Inter avrebbe bloccato l’operazione. Ecco la risposta di Ausilio: “Sono dichiarazioni folcloristiche, ...

Wanda Nara attacca l Inter 'In estate volevano vendere Icardi alla Juve'. Ausilio 'Il cinepanettone non mi Interessa' : A lanciare la bomba non è il classico rumor apparso sui giornali, ma Wanda Nara, moglie e agente del capitano nerazzurro che in un'Intervista a Tiki Taka-Mediaset scuote il mondo Interista. E anche ...

Inter - Ausilio : 'PSV partita più importante degli ultimi 6 anni - ma a 10 punti comunque soddisfatti. Il Barça...' : Il direttore sportivo dell' Inter Piero Ausilio , Intervistato da Sky Sport, ha parlato a pochi minuti dal match contro il PSV. Queste le sue parole: 'Abbiamo aspettato tanto tempo questa sfida. Per noi è una grande occasione: dobbiamo arrivare a dieci punti e fare il ...

Inter - Andersen e Barella nel mirino di Ausilio (RUMORS) : L'Inter sta già lavorando per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Lo ha dichiarato recentemente anche il direttore sportivo Piero Ausilio ed è probabile che in questi discorsi sia coinvolto anche il prossimo direttore generale, Giuseppe Marotta. L'ex dirigente della Juventus ha incontrato i vertici di Suning e il patron, Jindong Zhang, poco meno di un ...

Inter - Vrsaljko non offre garanzie : ora i piani di Ausilio possono cambiare : Il vice-campione del mondo ha, però, raccolto appena 8 presenze a causa di alcuni problemi fisici, con sullo sfondo l'opportunità Darmian che potrebbe compromettere la permanenza di Vrsaljko in ...

Inter - grana per Spalletti e Ausilio e possibile cessione già a gennaio : i possibili sostituti [GALLERY] : 1/5 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...