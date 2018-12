Inizia dal Marocco l' export delle università italiane

Messina - per non dimenticare : Iniziative del Comune a 110 anni dal sisma : L’iniziativa ‘1908-2018. A 110 anni dal sisma di Messina’, presentata in conferenza stampa dal sindaco Cateno De Luca, dall’assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli e dall’esperto di Protezione Civile Antonio Rizzo, prenderà il via giovedì 27. Nel dettaglio alle 19, al Teatro Vittorio Emanuele, la Banda della Brigata Meccanizzata ‘Aosta’, eseguirà il brano musicale Aida di G. Verdi e bacchetta originale del ...

Biglietti Roma-Porto - Champions League : prelazione Iniziata - vendita libera dall’8 gennaio : L’urna di Nyon è stata particolarmente clemente con la Roma. I giallorossi, infatti, avrebbero potuto incrociare squadre temibili agli ottavi di finale della Champions League, ma sfideranno il più abbordabile, almeno sulla carta, Porto. Il match di andata sarà disputato martedì 12 febbraio allo stadio Olimpico. In vista della partita, la società ha aperto la vendita dei Biglietti in prelazione per gli abbonati, comunicando tutti i dettagli per ...

Cuki Save the Food per la lotta allo spreco a fianco di Banco Alimentare : al via l’Iniziativa «Solida lei - solidale tu» : A Natale tutti potranno contribuire concretamente al recupero del cibo in eccedenza nelle mense aziendali

Sci alpino - Pagelle SuperG Val Gardena : Innerhofer Inizia una nuova carriera. Svindal implacabile. Fill - meglio fermarsi? : L’Italia è tornata dopo quattro anni sul podio in Val Gardena grazie al fantastico secondo posto in SuperG di Christof Innerhofer, beffato solo dal fuoriclasse norvegese Aksel Lund Svindal. Andiamo a scoprire le Pagelle della gara. Pagelle SuperG VAL Gardena Christof Innerhofer, 9,5: non si vedeva a questi livelli da diverse stagioni. Attacca senza paura, la sua sciata è fluida, dinamica, propositiva. Ha finalmente risolto i problemi di ...

A Reggio Calabria Iniziativa dal titolo 'legumi e verdure un piatto di salute' : ... costituiscono il naturale completamento di apporto proteico di cui il nostro organismo necessita, e 60.000 anni fa l'uomo già lo sapeva, e ancor prima che la scienza scomponesse in molecole i nostri ...

Le lotte tra allenatori in Pokémon GO saranno Inizialmente disponibili a partire dal livello 40 : Scopriamo maggiori dettagli sulle lotte tra allenatori in Pokémon GO, che inizialmente saranno disponibili solamente a partire dal livello 40. L'articolo Le lotte tra allenatori in Pokémon GO saranno inizialmente disponibili a partire dal livello 40 proviene da TuttoAndroid.

Salvini incontra gli imprenditori : 'Inizia un percorso comune che parte dal lavoro e dal rilancio dell'economia' : Soddisfatto anche il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia: "Oggi per la prima volta dall'insediamento il governo ha convocato i rappresentanti del mondo dell'economia e riusciamo dialogare in ...

Trenord : dal 9 dicembre il nuovo orario invernale - ma si Inizia con uno sciopero : Domenica 9 dicembre entrerà in vigore il nuovo e discusso orario invernale Trenord. La società, costituita da Trenitalia e da FNM SpA, gestisce in Lombardia 50 direttrici: 18 di queste saranno interessate dai cambiamenti previsti dal nuovo orario e, secondo le associazioni di categoria, i primi giorni saranno particolarmente difficili. I pendolari, infatti, non sono entusiasti delle variazioni inserite. Inoltre, a complicare le cose ci sarà ...

M5s - Dall’Osso all’Iniziativa di Forza Italia : “Ho ricevuto messaggi poco carini - sono un po’ sotto shock” : “Ho ricevuto messaggi poco carini, sono sotto choc”. Lo ha detto il deputato Matteo Dall’Osso, ex-esponente storico del Movimento 5 stelle che in questi giorni ha deciso di passare a Forza Italia. Il parlamentare ha parlato proprio durante l’iniziativa organizzata dal partito guidato da Silvio Berlusconi all’hotel Ergife di Roma L'articolo M5s, Dall’Osso all’iniziativa di Forza Italia: “Ho ...

Scala. Applausi Iniziati appena Mattarella si è affacciato dal palco reale : Il Capo dello Stato ha ricevuto il caloroso tributo del pubblico della Prima della Scala. Sergio Mattarella è stato accolto

Ponte Morandi - Bucci : “Autostrade fuori dalla demolizione. Useremo l’esplosivo. Ricostruzione Inizia entro fine marzo” : La demolizione del Ponte Morandi inizierà il 15 dicembre, avverrà attraverso uno smontaggio meccanico e l’uso di esplosivo. E non vedrà Autostrade tra le protagoniste dell’operazione sul viadotto crollato alla vigilia di Ferragosto, provocando 43 morti. Una volta terminato l’abbattimento, ci sarà al via alla Ricostruzione “entro la fine di marzo”. Il cronoprogramma dei lavori è stato illustrato dal sindaco di Genova ...

"Villaggio eco solidale" : l'Iniziativa di Legambiente anche in piazza a Campobasso : ... costituita da una serie di associazioni che operano sul territorio quali Legambiente, 1° Marzo, Dalla Parte degli Ultimi, Cascina Garden, Eden, Hr Boiano, il Geco, Sprar Karibù, Sprar Integra Mondo, ...

Monti attacca Lega e M5S : 'Creando false verità è Iniziata la loro ascesa e il distacco dalla realtà' - : ... mi sono chiesto più volte in queste settimane se dovessi essere contento dell'ascesa della Lega nei sondaggi e del calo di M5S; in fondo la prima capisce meglio i temi dell'economia e ha più ...

Agroalimentare - Al via Iniziativa EatORIGINal - Unmask your food : un anno di scandali alimentari in tutta Europa - : Il primo bilancio degli allarmi alimentari scoppiati nel 2018 in tutta Europa con i rischi per la salute e per l'economia sarà divulgato domani giovedì 29 novembre alle ore 12,30 a Bruxelles in Place du Champ de Mars, 2 -1050 nella sede della Regione Lombardia nell'Unione Europea in occasione della presentazione ...