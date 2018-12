calcioweb.eu

: Infortunio Lazzari: brutta botta per l’esterno, dentro Costa - CalcioNews24 : Infortunio Lazzari: brutta botta per l’esterno, dentro Costa - CalcioWeb : Infortunio #Lazzari, tegola #Spal: calciatore out - supersonico1986 : RT @MarcoStephan92_: Lazzari uscito per infortunio. Forse gino riesce a non perdere Sabato -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018)– Si sta giocando al 18^ giornata del campionato di Serie A, in campoed Udinese in una partita molto importante per la classifica di entrambe le squadre. Al 67′ il punteggio è ancora fermo sullo 0-0 maper Semplici, costretto al cambio Lazzarri a causa di un brutto, ilha lasciato a fatica il campo e c’è preoccupazione in vista degli accertamenti.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloout CalcioWeb.