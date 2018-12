In scena oggi 26 dicembre alle 15 30 a Montefalco il Presepe vivente dedicato al ' Genio

Quartullo - Grimaldi - Poggi e Fontana : Amore e tradimento in scena : E' una prima tra 'Amici, Amori, Amanti - ovvero la Verità' , quella al Teatro Golden , dove la commedia del drammaturgo francese Florian Zeller , diretta dal regista Enrico Maria Lamanna , resterà in ...

"Circeo. Il massacro" oggi in scena allo Spazio Tondelli : La nuova pièce, presentata in forma di studio e alla sua prima assoluta , affronta da una nuova prospettiva un episodio di cronaca nera mai dimenticato, il massacro del Circeo. Il 29 settembre 1975, ...

14 dicembre - "Da Napoli a Roma in carrozzella" - messo in scena da Musical Ensemble - Foggia : Informazioni e abbonamenti: Telefono: 0881-530840 o 333-2523400 o 333-7022800 www.chiccodimusica.it chiccodimusica@libero.it Il calendario degli altri spettacoli: venerdì 25 gennaio 2019 Compagnia ...

Panchina Foggia - colpo di scena : ecco il nuovo allenatore : Panchina Foggia – E’ un momento delicato in casa Foggia, la squadra è reduce dalla brutta sconfitta contro il Livorno, lo scontro salvezza ha permesso l’aggancio in classifica e la situazione in vista del futuro rischia anche di complicarsi considerando la penalizzazione. L’ultimo ko ha portato all’esonero di Grassadonia, decisione inevitabile considerando le ultime prestazioni ma soprattutto i risultati. ...

Boxe - Campionati Italiani Assoluti 2018 : i risultati degli ottavi e dei quarti di finale maschili - da oggi in scena anche le donne : Si sta svolgendo in questi giorni a Pescara l’edizione numero 96 dei Campionati Italiani Assoluti di Boxe, cui si unisce anche la diciassettesima volta dell’assegnazione dei titoli nazionali al femminile. Di seguito tutti i risultati degli ottavi di finale e dei quarti di finale a livello maschile, con le donne che inizieranno oggi il loro percorso: 49 KG quarti – D’Alessandro-Esposito 5-0 SEMIFINALI – ...

Ma che fine ha fatto Irene Pivetti? Il retroscena : “Di cosa si occupa oggi” : La sorella Veronica la vediamo spesso in tv, tra fiction e programmi. Irene Pivetti, invece, da qualche tempo pare essere sparita dai riflettori. Come si ricorderà, nel 1994 è stata la prima esponente della Lega a ricoprire un incarico istituzionale, nonché la più giovane presidente della Camera della storia della Repubblica. All’epoca aveva soltanto 31 anni. Poi, dopo aver lasciato il Carroccio, la Pivetti più grande si è dedicata alla ...

Marocco - oggi convegno su inserimento paese in scenari globali - : Si terrà oggi organizzato l'Ambasciata del Regno del Marocco l'evento 'Il Marocco nel mediterraneo allargato, tra economia stabilità immigrazione e sicurezza' dove l'Ambasciatore Hassan Abouyoub incontrerà la stampa italiana e straniera. L'evento si svolge il 4 dicembre alle ore 11:30 presso la Sala Stampa Estera ...

Ibrahimovic : 'Via dalla Juve per colpa di Moggi'. Maxwell e il retroscena sul passaggio dall'Inter al Barcellona : ... durante la sua esperienza nel campionato italiano; parte di questi estratti sono stati pubblicati dal magazine domenicale de La Gazzetta dello Sport , 'Fuorigioco'. Sul suo addio alla Juve, ...

'IENE ieri e oggi' - Gigi e Ross vanno in scena a Maiori : Maiori, con il teatro, ha stabilito da tempo una relazione particolare. Così, dopo il successo della prima edizione, sabato 3 novembre il sipario tornerà ad alzarsi presso la sala polifunzionale'L'...

Bce - il discorso di oggi di Mario Draghi : 'Economia indebolita - ma scenario base non cambia' - Sky TG24 - : Il presidente della Bce è intervenuto al termine di una riunione in cui è stato confermato che il Quantitative easing durerà fino a dicembre. "Situazione italiana come Brexit pesa fra incertezze ...

Robeco e l'Investimento Sostenibile. Nuove frontiere e scenari incoraggianti - InvestireOggi.it : ...due/tre anni hanno subito un'accelerazione ed una declinazione assolutamente interessante volta a rendere investibili i trend economici e sociali che stanno davvero cambiando le sorti del mondo. Ci ...

Accadde oggi : è il 18 ottobre 1781 il “vero” giorno dell’indipendenza americana - i retroscena di una storia complessa : Il 4 luglio 1776, a Filadelfia, fu promulgato il documento d’indipendenza approvato dai delegati delle Tredici colonie inglesi in nord America: New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Nord, Carolina del Sud e Georgia andarono a costituire un nuovo Stato, gli Stati Uniti d’America. Per festeggiare la nascita fu suonata la Liberty Bell. Da ...