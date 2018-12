In manovra saldo e stralcio cartelle esattoriali per le persone fisiche in base all' Isee

manovra - 'saldo e stralcio' costa mezzo miliardo in 5 anni : Il "saldo e stralcio" delle cartelle per chi è in difficoltà economica porterà alle casse dello Stato 38 milioni nel 2019 e nel 2020. Dal 2021, però, il costo per l'Erario sarà maggiore rispetto all'...

In manovra tagli alle pensioni d'oro - paletti per le assunzioni nella P.a. 'saldo e stralcio' delle cartelle : Nel 2019 il fondo istituito presso il ministero dell'Economia ammonta dunque a 740 milioni di euro , contro i 2.750 della versione originaria, , nel 2020 passa a 1.260 milioni , da 3.000 milioni, e ...

manovra - ok del Senato tra forti polemiche. Torna il saldo-stralcio : Roma, 23 dic., askanews, - Via libera del Senato nella notte, tra forti polemiche, alla fiducia sul maxiemendamento alla legge di bilancio che passa ora alla Camera in terza lettura. Tra le principali ...

manovra - arriva il saldo e straccio delle cartelle Equitalia – Agenzia delle Entrate : Nel maxiemendamento alla legge di bilancio, approvato con voto del Senato a notte inoltrata, è stata inserita anche una maxi sanatoria delle cartelle esattoriali per chi ha Isee inferiore a 20mila euro. Il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali sarà in vigore fino al 30 novembre del prossimo anno.Continua a leggere

manovra - mini-fondo per investimenti Sì a saldo e stralcio cartelle Le misure : Quattro miliardi per quota 100 e 7,1 miliardi per il reddito di cittadinanza. Web tax, ncc, eco tassa sulle auto e buche di Roma. Il testo del maxiemendamento al ddl bilancio, bollinato dalla ...

manovra - mini-fondo per investimenti : sì a saldo e stralcio cartelle : le misure : Quattro miliardi per quota 100 e 7,1 miliardi per il reddito di cittadinanza. Web tax, ncc, eco tassa sulle auto e buche di Roma. Il testo del maxiemendamento al ddl bilancio, bollinato dalla ...

manovra - mini-fondo per investimenti : sì a saldo e stralcio cartelle : le misure : Quattro miliardi per quota 100 e 7,1 miliardi per il reddito di cittadinanza. Web tax, ncc, eco tassa sulle auto e buche di Roma. Il testo del maxiemendamento al ddl bilancio, bollinato dalla...

manovra - il testo integrale del maxiemendamento : dalla Web tax al “saldo e stralcio” delle cartelle per redditi bassi : Quattro miliardi per quota 100 e 7,1 miliardi per il reddito di cittadinanza. Web tax, Ncc, ecotassa sulle auto e buche di Roma. Il testo del maxiemendamento al ddl Bilancio, bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato, conferma la principali misure annunciate nei giorni scorsi. Il testo, che il Senato dovrà approvare con voto di fiducia, cambia in modo significativo rispetto alla versione della Manovra entrata a palazzo Madama. Poi ci sarà ...

manovra - saldo e stralcio cartelle per chi è in difficoltà : tutte le misure : Quattro miliardi per quota 100 e 7,1 miliardi per il reddito di cittadinanza. Web tax, ncc, eco tassa sulle auto e buche di Roma. Il testo del maxiemendamento al ddl bilancio, bollinato dalla...

manovra - tutte le misure Iva al 4% sui cracker - saldo e stralcio per chi è in difficoltà : Quattro miliardi per quota 100 e 7,1 miliardi per il reddito di cittadinanza. Web tax, ncc, eco tassa sulle auto e buche di Roma. Il testo del maxiemendamento al ddl bilancio, bollinato dalla ...

manovra ancora ferma ai box dalla Ragioneria. Dal saldo e stralcio all'ecotassa - le novità in cantiere : Mancano poche ore al Natale, e della Manovra, quella vera, non si ha traccia. Il maxi emendamento che di fatto dovrebbe riscriverla non c'è, slitta di ora in ora la presentazione al Senato, fino al rinvio alla giornata di sabato. Lungo il corso della giornata dal ministero dell'Economia escono varie bozze, al punto da far sbottare il viceministro Laura Castelli, che si dice "seriamente costernata per la continua fuoriuscita di documenti ...

manovra - Fraccaro : Anticipi da Cdp per saldo debiti Pa : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Conte da Juncker : saldo manovra scende da 2 - 4% a 2 - 04% : Roma, 12 dic., askanews, - Nella negoziazione con l'Ue per il saldo della manovra 'dal 2,4% siamo potuti scendere al 2,04%'. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine dell'incontro con Jean ...

Conte da Juncker : saldo manovra scende da 2 - 4% a 2 - 04% : Roma, 12 dic., askanews, - Nella negoziazione con l'Ue per il saldo della manovra "dal 2,4% siamo potuti scendere al 2,04%". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine dell'incontro con Jean ...