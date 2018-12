In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 dicembre | La mafia torna ad ammazzare  E Salvini

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 dicembre : La tabella di marcia completa per arrivare a erogare il sussidio il 27 aprile : La tabella di marcia Reddito: il decreto dopo l’8 gennaio, assegno a fine aprile 3mila delle 4mila assunzioni di “navigator” saranno fatte all’Anpal. Bocciata l’idea leghista di girare il sussidio alle imprese che assumono di Stefano Feltri Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Vattene e resisti. “Ecco perché Virginia Raggi deve dimettersi” (Sergio Rizzo, Repubblica, 13.6). “Bus in centro, Raggi resista” (Sergio Rizzo, Repubblica, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 dicembre : Bagarre e voto. Approvata nella notte fra le urla di protesta delle opposizioni : Al senato Un altro giorno di liti e rinvii. Poi la manovra passa al buio Le urla in aula, le correzioni, la rissa in commissione La fiducia nella notte. Ora è corsa contro il tempo alla Camera di Luca De Carolis Chi scende dalle Stelle di Marco Travaglio Ora che, col fiatone e la lingua di fuori, i giallo-verdi hanno finalmente partorito la legge di Bilancio per approvarla entro San Silvestro in un Parlamento strozzato dai tempi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 dicembre : La manovra slitta. Ecco perché. Battaglia M5S-Lega sulle modifiche - i tecnici del ministero vogliono più tempo : nel marasma La manovra non si vede ancora: il Senato attende di approvarla alla cieca Figuraccia – Slitta di nuovo il Maxiemendamento Imbarazzo tra i gialloverdi e opposizioni furiose. Il via libera (forse) oggi. Conte rinvia la conferenza di fine anno di Luca De Carolis Il Coniglio Superiore di Marco Travaglio Che la Spazzacorrotti del ministro Alfonso Bonafede, appena approvata dal Parlamento, non piaccia all’avvocatura ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 dicembre : : Conti pubblici Statali furiosi e fondi bloccati: tutti i tagli messi nel bilancio Novità – Non solo forbici sulle pensioni e rinvio per quota 100 e reddito di cittadinanza, ma pure blocco delle assunzioni nella P.A. e 2 miliardi ‘congelati’ su università, trasporti, etc. di Carlo Di Foggia Le cassandre del Cigno Nero e della manovra “infettiva”. Apocalisse addio di Marco Travaglio Bilancio – Dallo spread fino alla procedura ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 dicembre : Bruxelles promuove la manovra : “per ora” niente procedura d’infrazione : Deficit al 2% Accordo con l’Ue, ma con tagli e Iva Meno spese e più entrate da 10 miliardi nel 2019. Nel 2020-2021 le clausole di salvaguardia salgono a 50 miliardi di Carlo Di Foggia 20 anni e non sentirli di Marco Travaglio Spiace dirlo, ma ha ragione Berlusconi: “La Spazzacorrotti è una legge pericolosissima e mette ogni cittadino nelle mani di qualunque pm”. Avrebbe dovuto precisare “ogni cittadino come me”. Ma non sottilizziamo: lui ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 dicembre : Manovra – Accordo fra Conte e l’Europa - che deve giustificare lo sforamento francese : La giornata Manovra, l’intesa con l’Ue evita (per ora) l’infrazione Finale – Dopo mesi di scontro, il governo riduce il deficit e chiude l’Accordo. Bruxelles vuole evitare altri guai dopo Brexit e Francia. Contrari i Paesi del Nord. Si deciderà oggi di Carlo Di Foggia Bolengo e i balenghi di Marco Travaglio Quando scoppiò, lo definimmo “il più grave scandalo che abbia coinvolto un leader politico ed ex premier italiano dai tempi di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 dicembre : Insider Renzi-Cdb - il gip striglia i pm : “Indagate ancora” Svolta : l’inchiesta Soffiata Renzi-Cdb, bocciati i pm. Il gip: “Nuove indagini” Il processo si farà – Il giudice Sturzo critica Procura e Consob sullo scandalo del Dl Banche Popolari e ordina l’imputazione coatta per il broker Bolengo di Valeria Pacelli Rimborso, ergo Sum di Marco Travaglio Grazie al Corriere della Sera, per la penna di Ernesto Galli Della Loggia, abbiamo scoperto un Fatto davvero orripilante: “una tipica storia ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 dicembre : Legge col buco/1 – Scaduto il termine per la dichiarazione sulla trasparenza : Il dossier Redditi degli onorevoli: la trasparenza è a rate Sui siti ufficiali – Norme blande, zero sanzioni: decine di parlamentari non hanno pubblicato i documenti di Carlo Tecce Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Sadomaso. “La commissione Ue non deve cedere ai trucchi del governo” (Sandro Gozi, Pd, Die Zeit, 1012). Dài, frustateci di più, vi prego, ancora, ancora, oooohhhhh sìììììììì! Il pallottoliere. “Se sommiamo lo 0,5 ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 dicembre : “Graviano vide Berlusconi e il suo orologio” Brusca - il verbale : Il verbale Messina Denaro mi disse: “Graviano incontra Silvio” A ottobre Giovanni Brusca rivela ai pm della Trattativa: nel 1995 il latitante mi raccontò che B. aveva un orologio da 500 milioni di Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza Di B. ce n’è due di Marco Travaglio Anzitutto un sentito e doveroso ringraziamento ai colleghi de La Stampa, grazie ai quali oggi possiamo aprire la nostra prima pagina con una notizia coi fiocchi: il nuovo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 dicembre : Consip : i pm chiedono il rinvio a giudizio per Lotti - Del Sette - Saltalamacchia - Vannoni e Russo : Roma I pm: “Fuga di notizie Consip, a processo Lotti, Del Sette&C” La Procura – Chiesto il rinvio a giudizio anche per il generale Saltalamacchia e per Vannoni. Russo, amico di Tiziano Renzi, è accusato di millantato credito. Ora la parola al Gup di Valeria Pacelli Povero Matteo di Marco Travaglio Ce lo domandavamo esattamente da sei mesi, cioè da quando nacque il governo Salvimaio e lui mise su il broncio: quanto resisterà ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 dicembre : “Vi spiego il reddito e dico a Salvini…” Il forum con Di Maio – “Moscovici non è Juncker - se la lega torna con B : L’intervista – Luigi Di Maio “Il governo non cade: Salvini, se ci molla per B. si suicida” Il vicepremier – La sfida con l’Europa, i paletti M5S e il domani dei gialloverdi: “Pd e Forza Italia non esistono più. Il futuro siamo noi e la lega al 30%” di a cura di Luca De Carolis e Paola Zanca Il vero spread di Marco Travaglio Siamo così a corto di buone notizie, specialmente dal fronte politico, che quando ne arriva qualcuna va ...

Che cosa c'è sul Cittadino in Edicola giovedì 13 dicembre 2018 : La cronaca della città. Martedì in arrivo la decisione sul ponte chiuso di via Colombo , non percorribile da settembre, ; nasce 'Monza.Con', una alleanza a sedici per combattere la povertà; l'accordo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 dicembre : 2 Ue e 2 misure : per Macron deficit-pil al 3 - 5% - per Conte al 2 - 04 : Europa divisa Francia-Italia: 2 pesi e 2 misure che ora imbarazzano Bruxelles I rischi – Macron sforerà il tetto del 3% del deficit ma non rischia nulla Moscovici: “A Parigi eventi eccezionali”. Un precedente pericoloso di Carlo Di Foggia Istituto Controluce di Marco Travaglio Il terrorismo torna a colpire a Strasburgo, i gilet gialli mettono a ferro e a fuoco la Francia e forse l’Europa, il governo italiano impone la fiducia ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 dicembre : Gli investigatori sospettano che l’uomo d’affari - vicino al Giglio magico - avrebbe pagato il catering per l’appuntamento elettorale dell’ex ministro : La finanza Finanziamenti a Padoan, la Gdf: “Bisogna indagare” Un incontro elettorale sarebbe avvenuto col contributo dell’imprenditore Moretti, vicino al Giglio magico e poi arrestato di Antonio Massari L’Imbecille Globale di Marco Travaglio Jean-Paul Fitoussi, rileggendosi, s’è spaventato dell’aggettivo usato nell’intervista ad Antonello Caporale per definire Emmanuel Macron: “imbecille”. Ma, per quanti sforzi facciamo, non riusciamo a ...