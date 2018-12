In arrivo Dragon Ball FighterZ Deluxe Edition | i dettagli per il 2019 da Bandai Namco

Dragon Ball Xenoverse 2 : in arrivo domani l'Extra Pack 4 : Grazie al lancio dell'Extra Pack 4 su Xbox One, PlayStation 4, PC via Steam e Nintendo Switch, i fan di Dragon Ball Xenoverse 2 potranno mettere le mani sui due nuovi personaggi da domani, mercoledì 19 dicembre.l'Extra Pack 4 include due guerrieri fortissimi: Super Saiyan God Super Saiyan Gogeta e Broly (Full Power Super Saiyan), tratti dal film Dragon Ball Super: Broly. Inoltre, i giocatori saranno in grado di personalizzare i propri avatar con ...

Dragon Ball Super - la saga non è finita : nuovo arco narrativo in arrivo : Nel prossimo numero di Dragon Ball Super ci sarà l’atto finale del Torneo del Potere. Il manga, dunque, si avvicina al capitolo finale, ma la bella notizia per i fan è che non sarà l’ultimo. Dragon Ball Super, infatti, non finirà con il Torneo del Potere, perché gli autori stanno preparando un nuovo arco narrativo. Una notizia bellissima per gli amanti del manga, che non vedono l’ora di ammirare il nuovo capitolo della ...

Snapdragon 855 : in arrivo con una nuova formula : In molti si sono lamentati dell’assenza del nuovo processore Qualcomm Snapdragon 855 dai nuovi smartphone di questo fine 2018. A beneficiarne più di tutti potevano sicuramente essere Xiaomi Mi MIX 3 e OnePlus 6T. che leggi di più...

Windows 10 on ARM : in arrivo il nuovo e potente Snapdragon 8180 [Rumor] : Secondo alcuni rumor diffusi inizialmente dai colleghi di WinFuture, pare che Qualcomm sia intenzionata a presentare durante il suo evento annuale alle Hawaii un nuovo e potente processore appositamente dedicato ai dispositivi Windows 10 on ARM. Snapdragon 8180 sarebbe (stando alle indiscrezioni) il nome ufficiale del chip che grazie ad alcuni report sembrerebbe essere una CPU octa-core con il supporto alle nuovissime RAM di tipologia LPDDR4X. È ...

Il primo Samsung Galaxy con Snapdragon 710 in arrivo a gennaio mentre lo smartphone pieghevole potrebbe essere svelato il prossimo mese : Stando alle ultime indiscrezioni, il primo smartphone di Samsung con processore Qualcomm Snapdragon 710 avrà nome in codice SM-G8870 L'articolo Il primo Samsung Galaxy con Snapdragon 710 in arrivo a gennaio mentre lo smartphone pieghevole potrebbe essere svelato il prossimo mese proviene da TuttoAndroid.