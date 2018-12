Immigrati | l' ultimo ricatto delle Ong per avere un porto | sui social la foto di mamma e

liberoquotidiano

: Ultimo oltraggio al presepe: Giuseppe, Maria, Gesù e angioletti neri. L’ideatore: “I figli li fanno solo gli immigr… - noitre32 : Ultimo oltraggio al presepe: Giuseppe, Maria, Gesù e angioletti neri. L’ideatore: “I figli li fanno solo gli immigr… - 2014Tony21 : Per tutti gli eroi immigrati che provengono dalle guerre stellari, mi auguro che questo sia l'ultimo natale in Ital… - pier_lamberti : RT @RN_news_org: Ormai le abbiamo viste tutte… -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) La ong tedesca Sea Watch continua a lanciare l'appello per unsicuro per la sua nave Sea Watch 3, con a bordo 33 migranti salvati al largo della Libia, che da sabato si trova nel Mediterraneo in attesa di unin cui potere attraccare. "Sea Watch chiede unsicuro", scrive la Ong su T