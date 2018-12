Il presepe nella terra del Gattopardo rivendica le tradizioni cristiane

Hanno distrutto nella notte il presepe 'trans' di Rovereto : Il presepe "trans" di Rovereto è stato distrutto nella notte di Natale. Alle polemiche dei giorni scorsi è seguito l'atto vandalico contro il presepe realizzato da Agostino "Ago" Carollo. Il produttore discografico e disc jockey trentino aveva allestito in piazza Rosmini un presepe 'alternativo' diventato subito oggetto di scandalo per la popolazione della città della Quercia. Il promoter ...

GESÙ NELLA SPAZZATURA - SALVINI ATTACCA PARROCO DI PERIGNANO/ Don Zappolini "nel presepe restano solo bestie" : SALVINI contro PARROCO PERIGNANO , Pisa, : 'mette GESÙ e presepe NELLA SPAZZATURA'. La provocazione di Don Armando Zappolini, 'in difesa di rom e migranti'

Gesù nella spazzatura nel presepe 'antiruspa' di don Zappolini - Salvini : 'Roba da matti' : Don Armando Zappolini L'iniziativa di don Armando Zappolini fa discutere il mondo cattolico e politico, e Matteo Salvini risponde. Il parroco di Perignano , Casciana Terme Lari, , da sempre attento ai fenomeni migratori e alle politiche sociali, ha messo su una vera e propria ...

Niente presepe nella scuola di Favaro Veneto - la preside : 'Noi multiculturali' : E' polemica per la scelta di non fare il presepe nella scuola elementare di Favaro Veneto , vicino Mestre. Ma la preside non intende fare retromarcia: "Siamo multiculturali ", spiega così le ragioni ...

Bari - presepe di denuncia nella piazza del paese : Gesù bambino è nero e annega in un mare di plastica. Polemiche sui social : Una natività particolare e di denuncia quella allestita dal comitato Feste patronali di Acquaviva delle Fonti, comune a circa 25 chilometri da Bari. Giuseppe e Maria sono immersi in un mare di plastica. Gesù bambino ha invece la pelle nera ed è adagiato in un salvagente arancione, lo stesso utilizzato durante un salvataggio in mare. Alle spalle dei tre nessun bue o asinello, ma un braccio con la pelle nera che emerge dall’acqua, ...

Di Maio - blitz nella bottega dei pastori : 'Mai pensato di finire sul presepe' : Una visita a sorpresa a San Gregorio Armeno per il vicepremier Luigi Di Maio. Tanti selfie e tanti sorrisi, dopo giorni vissuti sulle montagne russe anche per via della vicenda degli abusi di ...