Il populismo al governo - la recessione che avanza : Il disordine dell’approvazione della legge di bilancio la dice lunga sulle conseguenze dei populisti al governo: non riconoscono le regole democratiche europee e nazionali e hanno bisogno di nemici per legittimarsi. E la recessione avanza nell’economia come nella democrazia...

Il populismo al governo - la recessione che avanza : Nessun Paese membro dell’Eurozona è mai giunto ad approvare la propria legge di bilancio con le modalità e i tempi con cui lo stiamo facendo noi in questi giorni. Arrivato sull’orlo...

populismo all'italiana. Niente di nuovo dal governo del cambiamento : ... idee che in Italia hanno supportato l'intervento dello Stato nell'economia ma che, nonostante i proclami, non hanno mai portato a una rilevante diminuzione del carico fiscale. Il vero cambiamento, ...

populismo - ecco cinque accezioni per capirlo meglio. E per smettere di accusare il governo : La neolingua del dominio, con i suoi deliberati effetti babelici, continua nell’opera di manipolare i significati delle parole in uso nel dibattito pubblico per ricavarne preziose posizioni di vantaggio. La vecchia tecnica riportata a nuovo (e amplificata oltre l’immaginabile dalle inusitate potenzialità delle tecnologie Ict) di mettere in un angolo l’avversario mediante “bollature” infamanti. Ultimo esempio in ordine di tempo è l’uso ...

La piazza leghista - forza tranquilla di un nuovo populismo di governo : «Chi semina povertà raccoglie protesta» dice Matteo Salvini, paragonando i gilet gialli di piazza del Popolo, quelli del pacifico servizio d’ordine leghista «che garantisce la sicurezza», con i Gilet Jaune francesi, che quasi nello stesso momento stanno sfasciando il centro di Parigi. Il ragionamento è molto chiaro: là dove comandano le elite, là d...

[Il reportage] Il populismo giudiziario e la rivolta di magistrati e avvocati contro il Governo : Nella confusione del suo stato, egli immagina un mondo popolato di colpevoli che la fanno franca, ognuno si merita i suoi cattivi maestri, e preannunzia finanziamenti miracolistici che stanno per ...