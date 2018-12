Il Palermo ha perso le chiavi di casa Contro l' Ascoli tre punti ' obbligatori'

Racket a Palermo - la storia di Daniele : “Ho denunciato la mafia - ho perso tutto e sono solo” : Ha combattuto contro la sua paura più grande chiamata Cosa nostra. Ha realizzato il suo sogno di aprire un bar-ristorante a Palermo con tanti sacrifici, ma ha fatto i conti con la mafia e affrontato un processo che l'ha portato a far condannare i suoi estorsori. Oggi il ragazzo è impegnato in prima linea nella lotta contro la mafia. Dopo essere stato più volte minacciato ha denunciato il Racket ma è rimasto solo, in preda alla ...

Assistenti igiene personale alunni disabili - incontro a Palermo : incontro a Palermo per parlare della vertenza dei lavoratori che si occupano dell'assistenza all'igiene personale dei ragazzi disabili

Cessione Palermo - Zamparini : “Consegno la società a persone serie - ora mi sento come un vedovo” : “Ci si sente come un vedovo: io Palermo l’ho sposata per tanti anni, per cui si può capire come ci si sente adesso“. Così l’ormai ex proprietario dei rosanero Maurizio Zamparini in un’intervista esclusiva rilasciata a Pop Economy, l’emittente alla quale di fatto ieri sera è stata affidata la gestione dell’annuncio ufficiale della Cessione del Palermo al gruppo inglese Global Futures Sports and ...

A Palermo 46 persone sono state sottoposte a fermo nell’ambito di un’inchiesta antimafia : La Direzione distrettuale antimafia ha disposto il fermo di 46 persone nell’ambito di una indagine a Palermo sulla presunta ricostituzione della cosiddetta “Cupola”, la riunione dei principali esponenti mafiosi di “Cosa nostra”. Il comando provinciale ha eseguito il fermo con

Mafia ed estorsioni a Palermo - arrestate 10 persone : Roma,, askanews, - Dieci persone sono state arrestate dai carabinieri di Palermo perché ritenute a vario titolo responsabili di estorsioni, con l'aggravante di avere favorito Cosa nostra.Le indagini ...

Maltempo Palermo : ritrovato il medico disperso - il corpo sballottato dalla furia dell’acqua : ritrovato il corpo del medico palermitano Giuseppe Liotta, 40 anni, disperso a seguito della violenta ondata di Maltempo che ha colpito la Sicilia nella notte tra sabato e domenica scorsi. Dell’uomo si sono perse le tracce mentre si recava in ospedale a Corleone per prendere servizio. Il corpo si trovava in località Frattina al confine tra Roccamena e Monreale, a circa 10 km da dove è stata trovata l’automobile, in un vigneto invaso ...

Palermo - trovato corpo medico disperso : 9.41 E' stato trovato il corpo del medico palermitano Giuseppe Liotta, 40 anni, scomparso sabato sera nel nubifragio che si è abbattuto in provincia di Palermo. Dopo oltre 4 giorni di ricerche il cadavere è stato trovato in territorio di Roccamena (Pa) nel vigneto di un'azienda agricola allagata dal fiume Belice sinistro. Il corpo è stato notato dall'equipaggio di un elicottero della polizia di Stato.

Maltempo Palermo : ritrovato il corpo del medico disperso : ritrovato questa mattina il corpo del medico palermitano Giuseppe Liotta, 40 anni, disperso a seguito della violenta ondata di Maltempo che ha colpito il Corleonese nella notte tra sabato e domenica scorsi. Il corpo si trovava nel territorio di Roccamena (PA), in un vigneto invaso dal fango, vicino alla Sp4: è stato localizzato da un elicottero della polizia di Stato. L'articolo Maltempo Palermo: ritrovato il corpo del medico disperso sembra ...

Ancora disperso il pediatra di Palermo : Terza notte di ricerche per Giuseppe Liotta, pediatra palermitano di 40 anni di cui si sono perse le tracce sabato sera mentre si recava in ospedale a Corleone , Palermo, . Ieri i soccorritori hanno ...

Maltempo Palermo : ancora senza esito le ricerche del medico disperso nel Corleonese : Proseguono le ricerche del medico palermitano Giuseppe Liotta, 40 anni, disperso da sabato sera mentre si recava in ospedale a Corleone (Palermo): ieri i soccorritori hanno rinvenuto brandelli di vestiti del pediatra, una cintura, parti di un giubbotto e di pantaloni. La sua auto è stata rinvenuta nel tratto stradale Ficuzza-Corleone, in contrada Raviotta. Le operazioni di ricerca sono coordinate dai Vigili del Fuoco, presenti con unità cinofile ...

Maltempo Palermo : il pediatra disperso nel Corleonese “ha sfidato l’allerta meteo per raggiungere l’ospedale” : “Come tutti i siciliani sto seguendo sin dal primo momento con molta apprensione la vicenda del pediatra Giuseppe Liotta che, con straordinario senso del dovere, non ha esitato a mettere in pericolo la sua vita per recarsi sul posto di lavoro“: lo ha dichiarato l’assessore alla Salute Ruggero Razza, in riferimento al pediatra dell’ospedale di Corleone, disperso dopo “aver deciso di sfidare l’allerta meteo per ...

Maltempo Palermo - smentite le voci sul ritrovamento del medico disperso : le ultime parole - “ho paura” : Proseguono senza sosta le ricerche del medico palermitano Giuseppe Liotta, 40 anni, disperso da sabato sera nel Corleonese. Il pediatra stava raggiungendo l’ospedale di Corleone, quando è stato sorpreso dal fango e dall’acqua sulla Statale nei pressi di Ficuzza. Ieri è stata trovata la sua auto, un suv, chiusa a chiave. Per tutta la notte Esercito, Vigili del fuoco e Carabinieri hanno cercato il medico: ieri è stato utilizzato anche ...

Maltempo - alluvione a Palermo : persone bloccate in casa e sulle auto : “Decine e decine gli interventi di soccorso in favore della popolazione e degli automobilisti nei territori delle compagnie carabinieri di Bagheria, Misilmeri, Termini Imerese, Corleone e Lercara Friddi“, spiega il comando provinciale di Palermo. Nuclei familiari sono stati tratti in salvo dai militari dalle proprie case o da auto rimaste bloccate, a volte sommerse, dalla furia dell’acqua di torrenti e fiumi ...

Maltempo - dieci morti a Palermo - Esonda un fiume e porta via nove persone : Il dramma di Castellaccia - Nella villa, che si trova al confine dei comuni di Altavilla Milicia e Casteldaccia, non distante dall' autostrada Palermo-Catania , si trovavano amici e parenti per ...