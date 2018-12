Il nuovo «reddito» somiglia tanto al Rei

Reddito di cittadinanza - Luigi Di Maio : “Parte a marzo - a gennaio arriva il nuovo sito internet” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna ad assicurare che il Reddito di cittadinanza partirà già a marzo, indipendentemente dalla trattativa tra il governo e l'Ue sulla legge di Bilancio. Inoltre, il ministro del Lavoro assicura che già a gennaio "si conoscerà il nuovo sito internet" per il Reddito.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza... disoccupati rifiutano già il lavoro : Meglio aspettare il nuovo sussidio : La bomba atomica del Reddito di cittadinanza inizia già a produrre danni prima ancora che sia legge.Non si sa come funzionerà in modo preciso, ma un messaggio è già arrivato molto chiaro alla vasta platea di potenziali beneficiari del sussidio: 780 euro al mese per non fare niente sono un'occasione da non farsi sfuggire. Considerato che quella cifra è più o meno la stessa che viene offerta per un primo impiego o per un contrattino di ...

Reddito di cittadinanza : necessari nuovo personale e tecnologie nei Centri per L'impiego : Una nuova bozza della progetto del Reddito di cittadinanza arriva sul tavolo del vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio. La riforma dovrebbe partire nel mese di maggio 2019 e non più ad aprile ed il sussidio dovrebbe essere erogato su una carta elettronica non più sul bancomat come inizialmente previsto. Rimangono però ancora molti dubbi sui tempi [VIDEO], perché i Centri delL'impiego, vero perno attorno al quale gira la riforma, devono ...

Reddito di cittadinanza : necessari nuovo personale e tecnologie nei Centri per L'impiego : Una nuova bozza della progetto del Reddito di cittadinanza arriva sul tavolo del vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio. La riforma dovrebbe partire nel mese di maggio 2019 (e non più ad aprile) ed il sussidio dovrebbe essere erogato su una carta elettronica (non più sul bancomat come inizialmente previsto). Rimangono però ancora molti dubbi sui tempi, perché i Centri delL'impiego, vero perno attorno al quale gira la riforma, devono ...

Rei - il reddito di inclusione per più di un milione di persone : c'è un nuovo modello di domanda : I dati dei primi nove mesi del 2018 forniti dall'Inps. A luglio si registra un incremento dei 'nuovi' nuclei beneficiari di...