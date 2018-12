Il Natale triste di Betlemme nella «disputa» tra palestinesi e israeliani

Tristezza e depressione a Natale : colpa dell'effetto Grinch : Con l'arrivo delle festività natalizie, giunge anche il momento in cui, con l'approssimarsi della fine dell'anno, si cominciano a trarre bilanci sulla propria vita e a guardare ai progetti per il futuro. Soprattutto, al contrario di quanto si possa pensare, non per tutti questo è un periodo di serenità e felicità, anzi, può essere addirittura causa di depressione e malumore. Maurizio Pompili, professore di psichiatria, nonché direttore della ...

Gerry Scotti fa una triste confessione : “A Natale ho sofferto” : Concerto di Natale: Gerry Scotti rompe il silenzio e parla del suo passato Sarà in tv stasera su Canale 5 per trascorrere la vigilia con il grande Concerto di Natale che verrà trasmesso dall’Aula Paolo VI del Vaticano a Roma: trattasi di Gerry Scotti, che sulle pagine dell’ultimo numero di DiPiùTv ha rilasciato una lunga intervista confessando che questa festività in passato lo ha fatto soffrire molto. Il conduttore di The Wall ha ...

Il triste Natale di Silvia Romano - da 34 giorni nelle mani dei suoi rapitori : Rispettiamola e diciamoci che è un punto di orgoglio che ci siano giovani così rispetto a un mondo, a giovani, che guardano ad altre logiche. Credo che tutto ciò sia un valore. E per questo dobbiamo ...

Gemma Galgani passerà il Natale senza Rocco? Il triste sfogo : Uomini e Donne, Gemma Galgani sola a Natale: ecco perchè Gemma Galgani passerà il Natale senza Rocco e senza la sua famiglia: a dare la notizia è stata proprio la dama più famosa di Uomini e Donne qualche minuto fa sui social, affermando che anche questo anno trascorrerà la pausa natalizia lontana dalle persone che ama. Gemma Galgani ha esordito il suo sfogo dichiarando di non voler cadere nuovamente nella retorica, volendo invece proporre il ...

Nadia Toffa in ospedale a Natale : il suo triste messaggio (FOTO) : Nadia Toffa: feste di Natale in ospedale per la chemioterapia Nadia Toffa continua la sua battaglia contro il tumore anche durante le feste di Natale. La conduttrice ed inviata de Le Iene Show è una guerriera e continua ad affrontare tutto questo duro calvario e senza sosta con tutto il suo grande ottimismo. La Toffa trascorrerà il Natale in ospedale per la chemioterapia, come fa sapere sui social. In una foto pubblicata su Instagram ha ...

Riace addio - il Natale triste del borgo simbolo dell'accoglienza : senza migranti e con il sindaco 'esiliato' : Per vent'anni è stato il borgo simbolo dell'accoglienza, il luogo in cui culture e nazionalità diverse riuscivano a vivere fianco a fianco,...