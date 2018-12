Il Natale di Vasco Rossi alla scuola di musica Massimo Riva | coi giovani studenti nel

optimaitalia

: Ogni 12 mesi a Dicembre c’è il Natale?? e a giugno il VascoNonStopLive ! Questo è lo spirito !! Buone Feste Rock… - vascorossi : Ogni 12 mesi a Dicembre c’è il Natale?? e a giugno il VascoNonStopLive ! Questo è lo spirito !! Buone Feste Rock… - Corriere : Puntuale come Babbo Natale, Vasco Rossi ieri ha visitato e fatto gli auguri i bambini ricoverati all’ospedale Rizzo… - Ary1797 : RT @OptiMagazine: Il #Natale di @VascoRossi alla scuola di musica #MassimoRiva, coi giovani studenti nel ricordo del musicista https://t.co… -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018)Anche quest'anno non è mancata la consueta visita didia Zocca, voluta proprio dal rocker e dfamiglia del musicista per tenerne vivo il suo ricordo attraverso l'insegnamento dellaa nuove generazioni.Ormai da anni il Blasco non fa mancare il suo sostegno ao in altre occasioni aiallievi musicisti dellamodenese, così come non dimentica di visitare i piccoli pazienti del'ospedale Rizzoli di Bologna. Due appuntamenti che connotano ildell'artista, che è solito rientrare in Italia per le feste lasciando il suo buen retiro losangelino dove vive per la maggior parte dell'anno.vigilia diil cantautore era andato in visita al Rizzoli intrattenendosi con i bambini ricoverati, le loro famiglie, i medici e gli assistenti sanitari tra foto e auguri. Lo stesso ha fatto con gli alunni della ...