Il Natale di Chiara Ferragni e Fedez | sci e relax sulle Dolomiti

Corona e Nina Moric - la bella dichiarazione durante la cena di Natale | Video : La coppia si è ritrovata insieme per la vigilia di Natale dopo ben dieci anni ed entrambi hanno voluto condividere il...

Catania - la cena di Natale : le dichiarazioni di Lo Monaco : Giovedì scorso, nella confortevole e raffinata sala ricevimenti di “Villa Itria”, centosettantacinque persone innamorate del lavoro, dello sport e della propria terra hanno partecipato alla tradizionale cena sociale di fine anno riservata alle donne ed agli uomini quotidianamente impegnati al servizio del Calcio Catania e del centro sportivo “Torre del Grifo Village”. La famiglia Sezzi, che gestisce l’hotel, ha accolto con gioia i ...

Chiara Ferragni e la FOTO censurata del lato B di Fedez : il Natale dei Ferragnez sulle Dolomiti [GALLERY] : Chiara Ferragni e Fedez trascorreranno il Natale con Leone in uno splendido resort sulle Dolomiti: ciò che attira la curiosità dei fan è però quella FOTO hot del rapper censurata dall’influencer Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo le vacanze natalizie in un lussuoso resort sulle Dolomiti. Lo scenario innevato delle splendide montagne italiane farà da sfondo alle loro ferie ad alta quota. Anche dalle piste di sci, dalla spa e ...

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI / Foto - la festa di Natale insieme a Leone e alle rispettive famiglie : FEDEZ e CHIARA FERRAGNI festeggiano il Natale in anticipo insieme al piccolo Leone, alle rispettive famiglie e agli amici più cari.

Fedez e Chiara Ferragni - festa di Natale anticipata con Leone : Il Natale di Fedez e Chiara Ferragni: la festa social con amici e parenti Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di fare una grande festa natalizia assieme alle persone che portano nel cuore. Non sono mancati né famigliari né amici veri a movimentare l’evento esclusivo e condiviso step by step su Instagram. Ormai siamo abituati […] L'articolo Fedez e Chiara Ferragni, festa di Natale anticipata con Leone proviene da Gossip e Tv.

Ecco come festeggia il Natale Chiara Ferragni : Chiara Ferragni sui social è un vortice travolgente. Nel bene e nel male. Posta un sacco di foto, ma di quasi tutte si discute. Ha pubblicato uno scatto in top…..ss davanti allo specchio: le mani a coprire il seno che si intravede mentre indossa soltanto un paio di jeans. Fioccano i like e le critiche. Fedez non si arrende e mentre lei gongola, lui prende la parola su “Instagram” per difenderla. come sempre. Qualcuno dovrebbe dirlo a Fedez che ...

Grande Fratello Vip 3 : Francesco Monte e Giulia Salemi - Fariba dichiara : "Durerà da Natale a Santo Stefano" : Ospite del programma RadioRai Non succederà più, Fariba ha parlato del rapporto tra Francesco Monte e Giulia Salemi all'interno del Grande Fratello Vip 3: Io potrei avere molte obiezioni ma se sta bene a lei io non posso che essere contenta. Giada Di Miceli le ha chiesto quanto potrebbe durare la loro storia: Se tornano alla loro vita normale e ai loro caratteri normali allora durerà da Natale a Santo Stefano. La donna ha chiarito: Io non ...

Intimissimi – Un Natale da star : Chiara Ferragni e Sarah Jessica Parker nella collezione party season [GALLERY] : Un Natale da star con Intimissimi con Chiara Ferragni e Sarah Jessica Parker Intimissimi presenta la sua collezione dedicata alla party season. Ad interpretare i capi due talenti d’eccezioni: Sarah Jessica Parker e Chiara Ferragni. L’icona di stile Sarah Jessica Parker è stata avvistata a New York indossando un top tempestato di paillettes a fantasia stelle sul davanti e tulle sul retro, che ne esaltava tutto il suo charme impeccabile. La ...

Chiara Ferragni - l'albero di Natale è costosissimo : ecco cosa ha di così particolare : Mancano ancora settimane al Natale ma Chiara Ferragni e Fedez non hanno voluto aspettare il classico 8 Dicembre per preparare il loro albero di Natale. I Ferragnez, infatti, hanno già...

Il Natale di Frate Indovino a Napoli : al Monastero di Santa Chiara il “Presepio Emozionale” : Dall'1 dicembre al 6 gennaio nel Monastero di Santa Chiara a Napoli apre il "Presepio emozionale" realizzato in collaborazione con le Edizioni Frate Indovino. Realizzato con materiale ecologico dai Frati Cappuccini Umbri il presepio non è solo da guardare, ma è possibile visitarlo camminando attraverso le capanne per riscoprire in maniera suggestiva la natività.Continua a leggere

