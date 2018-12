Il Giappone riprende la caccia alle balene per scopi commerciali

meteoweb.eu

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Ilsi ritira dalla “Commissione Internazionale per la” e a partire dal prossimo lugliorà laper: lo ha reso noto il governose. Laa scopo commerciale sarà consentita solo nelle acque territoriali e nella zona economica esclusiva del, ha precisato un portavoce del governo, mentre sarà vietata lanelle acque dell’Antartide e nell’emisfero australe.La Commissione Internazionale per laè stata creato 70 anni fa per garantire la preservazione dei cetacei ed evitare laindiscriminata negli oceani. Ilè entrato nella Commissione nel 1951 e nel 1982 ha aderito alla moratoria internazionale indetta dall’organizzazione. Cinque anni dopo, ilha annunciato l’avvio della...