Il Giappone lascia l’Iwc e riprende la caccia alle balene per scopi commerciali 

Il Giappone lascia l'Iwc per riprendere la caccia alle balene : Il governo Giapponese conferma l'uscita dalla Commissione internazionale per la caccia alle balene, Iwc, dal prossimo anno, con l'obiettivo di riprendere la caccia ai cetacei ai fini commerciali, per ...

David Villa lascia la MLS - lo spagnolo riparte dal Giappone : ufficiale il passaggio al Vissel Kobe : L’ex attaccante del Barcellona ritrova Andrés Iniesta, suo compagno di club durante il periodo in blaugrana Finita la sua avventura con i New York City nella Mls, David Villa sbarca nella J-League. Il 37enne attaccante spagnolo ha infatti firmato un contratto con il Vissel Kobe, squadra nella quale milita il suo ex compagno al Barcellona, Andres Iniesta. A dare la notizia il club nipponico su Twitter. “Nella mia carriera ho ...