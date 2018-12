Il bilancio del terremoto nel catanese secondo la protezione civile

Tsunami Indonesia - il bilancio delle vittime si aggrava ancora : 429 morti - 1485 feriti e 16mila sfollati : Intanto si sono tenuti i funerali dei membri della pop band "Seventeen" travolti dall'onda anomala: avevano fatto il giro del mondo le drammatiche immagini dell'acqua che si abbatte sul concerto del ...

Le incognite della legge di bilancio : L’accordo trovato a Bruxelles dà il via libera a una legge di bilancio che dal punto di vista qualitativo non convince. Sia i negoziatori del governo italiano, sia i vertici della...

Conferenza stampa di fine anno : ecco il bilancio delle attività dell'amministrazione comunale di Sansepolcro : ... oltre a questo, ci siamo impegnati con forza nell'organizzazione di vari eventi come il Carnevale, Sapori DiVini ecc., oltre a supportare numerosi spettacoli in città; un capitolo a parte lo merita ...

È salito a 43 il bilancio delle persone morte nell’attacco di ieri a Kabul : Lunedì 24 dicembre c’è stato un attacco contro un palazzo governativo di Kabul, in Afghanistan: il bilancio dei morti è salito a 43. Lo ha fatto sapere oggi il ministero della Salute, aggiungendo che i feriti sono almeno dieci. L’attacco

Tsunami Indonesia : il bilancio delle vittime sale a 429 - allarme sanitario per i sopravvissuti : Si è aggravato ulteriormente il bilancio delle vittime provocate dallo Tsunami che ha colpito tre giorni fa le isole Indonesiane di Giava e Sumatra: al momento i morti sono 429, mentre i feriti sono oltre 1400, secondo quanto reso noto dal portavoce dell’Agenzia Indonesiana per i disastri, Sutopo Purwo Nugroho, il quale ha precisato che i dispersi sono 128. I sopravvissuti ora devono fare i conti con la carenza di acqua potabile e di ...

bilancio della Polstrada di Ragusa - in aumento alcol e droga : Tempo di bilanci per la Polizia stradale di Ragusa che, a pochi giorni dalla fine dell'anno, elenca i risultati ottenuti su tutto il territorio provinciale. In aumento rispetto allo scorso anno, gli ...

Ragusa - alcol e droga : il bilancio della Polizia : La Polizia di Ragusa presenta il bilancio dei controlli per il 2018 e non solo e i dati per uso di alcol e droga. Continuano i controlli per Natale.

