: Il simbolo Br come stella cometa: l'ultima provocazione del Banksy torinese scatena le polemiche - repubblica : Il simbolo Br come stella cometa: l'ultima provocazione del Banksy torinese scatena le polemiche - LegaSalvini : L’ENNESIMA FOLLIA ANTI-SALVINI - fanpage : Il Banksy torinese ritrae Matteo Salvini imbavagliato con la scritta Br alle spalle: è polemica -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) L'immagine, pubblicata sul profilo Facebook di Andrea Villa, conosciuto come il, è stata bloccata dal social network dopo le tante segnalazioni. "Ho citato l'opera Natale '95 di Maurizio Cattelan, dove l'immagine rappresentata è una stella di Natale e non il simbolo delle brigate rosse. Ho voluto creare un' opera atta alla sovversione dei simboli natalizi e delle estetiche e retoriche dei buoni sentimenti. Mi dissocio da qualsiasi istigazione all' odio nei confronti del politico", ha spiegato Villa.