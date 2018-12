optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Il 26 dicembre 1963 usciva negli USA I Want To Hold Your Hand dei Beatles ed esplose la Beatlemania @thebeatles https://t… - Ary1797 : RT @OptiMagazine: Il 26 dicembre 1963 usciva negli USA I Want To Hold Your Hand dei Beatles ed esplose la Beatlemania @thebeatles https://t… - OptiMagazine : Il 26 dicembre 1963 usciva negli USA I Want To Hold Your Hand dei Beatles ed esplose la Beatlemania @thebeatles… - lindablackqueen : RT @rockonitalia: 55 anni per Lars Ulrich (Gentofte, 26 dicembre 1963): tanti auguri al batterista dei Metallica -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018)Ancora oggi la Beatlemania è un fenomono antropoligico e sociologico ritenuto interessante dagli studiosi, esploso con la pubblicazione del singolo ItodeiStati Uniti, il 26del. I Fab Four, più precisamente i compositori per eccellenza John Lennon e Paul McCartney, avevano elaborato l'arrangiamento per puro caso, quando durante una session di composizione Paul aveva eseguito l'accordo di Sol Settima con la chitarra e John, colto da fulminea ispirazione, decise di partire da quel dettaglio per scrivere tutto il resto.Itodeiuscì senza essere accompagna da un album e venne inserita successivamente nei greatest hits. Con This boy nel lato B uscì nel Regno Unito il 29 novembre, e quando il 26venne pubblicatoUSA con I saw her standing there nel lato Bil fenomeno: le ...