I videogiochi fanno bene alla materia grigia | lo dice la scienza

gamesvillage

: Passino le bischerate sui videogiochi, ma leggo roba sugli anni 20 che mi fanno pensare che Twitter faccia davvero male ai politici ??? - andtrap : Passino le bischerate sui videogiochi, ma leggo roba sugli anni 20 che mi fanno pensare che Twitter faccia davvero male ai politici ??? - artvisbts : RT @TaeTae1801: @yoonmuun Secondo me Jimin o Taehyung sicuro...Jungkook e Yoongi li escluderei proprio perché non si alzerebbero manco mort… - TaeTae1801 : @yoonmuun Secondo me Jimin o Taehyung sicuro...Jungkook e Yoongi li escluderei proprio perché non si alzerebbero ma… -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Ora non avete più bisogno di sentirvi stupidi o in colpa se passate tante ore di fronte ai: dopotutto è tutta roba buona per il cervello! E per la, of course!