ilfattoquotidiano

: RT @ilfattoblog: I ‘Poteri occulti’ in Italia si sono annidati nelle istituzioni. Riuscendo a condizionarle - ERNESTO95430603 : RT @ilfattoblog: I ‘Poteri occulti’ in Italia si sono annidati nelle istituzioni. Riuscendo a condizionarle - italianaradio1 : I ‘Poteri occulti’ in Italia si sono annidati nelle istituzioni. Riuscendo a condizionarle - mbwManzoni : Da Il Fatto Quotidiano -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) “Il tema dei poteri occulti è essenziale per la comprensione del nostro Paese, sfuggente e inafferrabile per natura, l’argomento lascia smarriti, un po’ persi tra le nuvole di ciò che esiste ma non è.” È questo il significativo incipit del saggio di Stefania Limiti, Poteri occulti, pubblicato oralcuni mesi in agile volumetto dall’editore Rubettino, nella collana “Focus”. Un saggio il cui oggetto è “il lato oscuro del potere”, cioè “il modo stesso di esercitare quel potere”. Poco più di 120 pagine che raccontano del potere reale in, di un grumo di interessi di varia natura che sidentro il potere formale, ufficiale, democraticamente eletto,a condizionarlo, a indirizzarlo, a guidarlo.Né cosa di poco momento né punto di riflessione, facile da prendere in considerazione o accettare, essendo tanti a respingerlo, bollandolo come improbabile o come ...