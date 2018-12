I dolori articolari preannunciano davvero il maltempo? Ecco cosa ne pensa la scienza

dolori articolari : come combatterli : I Dolori articolari possono colpire tutti e non solo le persone anziane, sono Dolori fastidiosi e che ci bloccano spesso al mattino. Abbiamo la fortuna di poter usufruire dei benefici della dieta mediterranea per combatterli, oltre che dei soliti farmaci. Vediamo quindi come riconoscere questi Dolori ma anche come farli passare oppure come attenuarne l’effetto. Non si tratta di seguire una dieta ma semplicemente di mangiare in modo sano, in ...