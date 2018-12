I Bruzzese a Pesaro senza anonimato

: Agguato a Pesaro, ucciso il fratello del pentito di ‘ndrangheta Bruzzese. Colpito nonostante fosse sotto tutela - petergomezblog : Agguato a Pesaro, ucciso il fratello del pentito di ‘ndrangheta Bruzzese. Colpito nonostante fosse sotto tutela - giornalettismo : L'uomo ucciso a #Pesaro la sera di Natale faceva parte di un programma speciale di protezione per i parenti dei pen… - AngeloTofalo : È molto grave quanto accaduto ieri a Pesaro. Un uomo che viveva sotto protezione con la famiglia è stato ucciso dai… -

La famiglia di Marcelloera asotto protezione dello Stato dal 2008. Una protezione che di fatto prevedeva un sostegno economico, ovvero casa e stipendio pagati dal ministero degli Interni a Marcello, ucciso ieri, e al fratello Girolamo Biagio, pentito di 'ndrangheta che cercò di uccidere il boss Teodoro Crea. Marcello andò via per un po' daper tornarci di recente mauna vera protezione: il suo cognome appare anche sulla buca delle lettere dello stabile in cui abitava.(Di mercoledì 26 dicembre 2018)