I 10 fatti del 2018 che verranno ricordati | dal crollo del ponte Morandi al caso Diciotti

Alessandro Di Battista delira : 'Il golpe di Barack Obama'. Matteo Renzi : 'fatti vedere da uno bravo' : L'ultimo delirio di Alessandro Di Battista è servito. 'In politica estera Trump si sta comportando meglio di tutti i presidenti Usa precedenti, incluso quel golpista di Obama '. Inizia così l'ultimo farneticante post su Facebook del grillino in America ...

Geologi soddisfatti per il ripristino del Servizio sismico e geologico in Molise : "È un primo passo verso quel cambio culturale che auspichiamo da sempre, un segnale di oculatezza politica che segue decenni di arretramento per scelte mai in linea con le reali esigenze del ...

Geologi soddisfatti per il ripristino del Servizio sismico e geologico in Molise : "È un primo passo verso quel cambio culturale che auspichiamo da sempre, un segnale di oculatezza politica che segue decenni di arretramento per scelte mai in linea con le reali esigenze del ...

Geologi soddisfatti per il ripristino del Servizio sismico e geologico in Molise : Grande soddisfazione da parte del Consiglio Nazionale dei Geologi e dall’Ordine dei Geologi molisani per il ripristino del Servizio sismico e Geologico in Molise. La notizia si apprende da un post su Facebook dell’assessore all’Urbanistica e Pianificazione territoriale della Regione Molise, Roberto Di Baggio in cui si legge: “Nella seduta di giunta tenutasi ieri sera (18 dicembre, ndr), abbiamo deliberato il ripristino del Servizio ...

La Settimana dei fatti - Rotocalco n. 51 del 19 dicembre 2018 : Pensioni d'oro, dirigenti in guerra contro il governo - Fibra ultraveloce a portata di imprese e famiglie - La conoscenza? Passa dall'incontro - Connext, il 7 e 8 febbraio l'appuntamento è a Milano - ...

Strage di Viareggio - niente annullamento del processo di 1° grado - soddisfatti i familiari : sulla Strage di Viareggio , dopo la camera di consiglio, ha respinto la richiesta di annullamento della sentenza del processo di primo grado emessa dal tribunale di Lucca, dichiarando infondata l'...

Sci di fondo - De Fabiani e Brocard soddisfatti al termine del week-end di Davos : De Fabiani: “Sono fiducioso in vista del Tour de Ski”. Brocard: “Un piazzamento che vale tantissimo per me” Il decimo posto di Elisa Brocard nella 10 km in tecnica libera di Davos nelle parole della valdostana, portacolori del Centro Sportivo Esercito: “Sono felicissima della gara di oggi – racconta -, è il miglior piazzamento in carriera e arriva in una gara individuale e non in uno stage come era ...

Sanità - psichiatra : fatti di Strasburgo e Corinaldo accendono la paura della folla : I recentissimi fatti di cronaca, l’attentato di Strasburgo e la tragedia di Corinaldo, “sono una doppia combinazione che crea una condizione di allerta continua nella popolazione, soprattutto più giovane, provocando un paura della folla quando ci sono grandi situazioni di calca e affollamento“. Ad affermarlo all’Adnkronos Salute è Claudio Mencacci past- president della Società italiana di psichiatria (Sip), che avverte: ...

Champions League – Borja Valero non nasconde la sua delusione : “dopo il gol ci siamo fatti prendere dalla frenesia” : Le parole di Borja Valero dopo il pareggio dell’Inter col PSV che costa ai nerazzurri l’eliminazione dalla Champions League “C’è amarezza e delusione. Avevamo tutto in mano per qualificarci e invece non è stato così. Avevamo iniziato la partita molto bene con occasioni di gol, purtroppo abbiamo preso quel gol, poi ci siamo fatti prendere dalla frenesia, però pian piano ci siamo rimessi in partita e siamo stati lì ...

Di Maio : “Incontro Salvini-imprese? I fatti si fanno al mio ministero”. Il leader della Lega : “A me interessa aiutare gli italiani” : La scena, inedita, è di ieri, domenica: i rappresentanti delle imprese – una decina – che invece di entrare al ministero del Lavoro o a quello dello Sviluppo vengono ricevuti al Viminale. Lì lavora il leader della Lega Matteo Salvini che però si occupa di altro, di guidare appunto il ministero dell’Interno. Un incontro di due ore “concreto e proficuo”, com’è stato definito, un momento di disgelo tra le ...

'Finalmente siamo stati ascoltati - ora i fatti'. Disgelo tra il mondo dell'impresa e Salvini : Quattro pagine fitte fitte di appunti sulle proposte e sulle richieste avanzate dalle 15 associazioni di imprese. 'Materiale per tre manovre', scherza il vicepremier Matteo Salvini durante le due ore ...

Salvini alla conquista del Sud : 'Meridionali presi in giro - la Lega li convince coi fatti' : Matteo Salvini, senza ombra di dubbio, può essere considerato il personaggio politico italiano di maggior successo. A raccontarlo è stata l'escalation di voti della Lega, sottolineata dall'incremento di voti rispetto al 4% da cui è riuscito a trascinarla fino a quello che, secondo i sondaggi, sarebbe l'attuale oltre 30%. Un risultato impensabile, anche perché rafforzato dai voti meridionali quelli a cui, un tempo, l'ex Lega Nord non poteva certo ...

Verdi dell'Emilia-Romagna soddisfatti per elezione di Matteo Badiali a co-portavoce Verdi italiani : Serve un'Europa molto diversa da quella attuale, un'Europa politica e sociale, un'Europa che affronti i cambiamenti climatici, che propugni l'economia verde e la conversione ecologica dalle energie ...

I fatti vostri - il Ministro per la Giustizia Alfonso Bonafede ospite nella puntata del 5 dicembre 2018 : Era da tempo che una trasmissione come I fatti vostri, non ospitava politici nel suo studio. Il pubblico affezionato e abituato alle atmosfere leggere dei canti, delle rubriche intrattenitive, delle citazioni amarcord e storie di gente comune, domattina dovrà fare ben attenzione a un'eccezione.Infatti, Giancarlo Magalli ospiterà il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, una rarità per il programma diretto da Michele Guardì (che ...