Gli YouTuber più ricchi del mondo nel 2018 | un business da 180 milioni di dollari

«Aiuta lo YouTuber PewDiePie» - il curioso messaggio ricevuto da miGliaia di stampanti impazzite : Un attacco hacker a fin di bene , che fa sorridere, riflettere e coinvolge un dispositivo quasi «periferico»: la stampante. Nell'ultimo mese migliaia di persone in tutto il mondo hanno ricevuto uno strano messaggio: « PewDiePie è nei guai e ha bisogno del tuo aiuto per sconfiggere T-Series ». A recapitarlo erano stampanti che sembravano impazzite, che agivano per conto ...

Anastasio sulle accuse di fascismo : 'Sono un libero pensatore. Salvini miGlior Youtuber - ma voto Papa Ratzinger' : Io ho la mia opinione su fatti di cronaca, a volte sono da un lato e a volte dall'altro. Mi etichetto come un libero pensatore. Può dire una cosa giusta anche Salvini, così come Renzi. Guardo alla ...

YouTube fa pulizia degli account spam - per Gli YouTuber calo nei follower : (Gif: Google blog) YouTube è all’opera per rimuovere gli account spam presenti sulla piattaforma e avvisa i creatori che in questi giorni potrebbero registrare un calo del numero degli iscritti ai loro canali. Con un avviso pubblicato sul proprio forum di assistenza, YouTube spiega come verifichi costantemente la legittimità degli account che interagiscono con i singoli canali. “Come parte di questi controlli periodici, abbiamo ...

La classifica deGli YouTuber più pagati del 2018 : ecco quanto guadagnano : Come sottolinea la rivista di economia e finanza, 'tutte le stime dei ricavi vanno dal 1° giugno 2017 al 1° giugno 2018. Le cifre sono al lordo delle imposte; le commissioni per agenti, manager e ...

Gli YouTuber più pagati del 2018 : ... non a caso, accanto alle "prove" ci sono video educativi dedicati ai più piccoli per farli avvicinare alla scienza e alla tecnologia, oltre che filmati di Ryan che guarda i cartoni animati. Ad ogni ...

Ryan e Gli YouTuber più pagati del 2018 : Lo youtuber più pagato del 2018 ha a mala pena l’età per andare a scuola. Si chiama Ryan, ha sette anni, vive negli Stati Uniti e nell’ultimo anno ha guadagnato 22 milioni di dollari per aver realizzato video in cui prova i suoi nuovi giocattoli. Secondo quanto riportato da Forbes, che ha stilato la classifica dei paperoni del web, il suo canale Youtube, “Ryan ToysReview“, ha stracciato la concorrenza più affermata di PewDiePie o ...

Youtuber russa non si taGlia le unghie da 4 anni : nuovo Guinness World Records : E così ha iniziato ad evitare una serie di cose per non romperle, comprese le sue passioni,: niente nuoto, tennis o qualsiasi altro tipo di sport che ha sempre praticato. E soprattutto, nonostante le ...

Altro che calciatore - il fiGlio di Vidal premiato come miGlior Youtuber del Cile : l’emozione di papà Arturo : Arturo Vidal orgoglioso del figlio premiato miglior Youtuber del Cile, il piccolo Alonso è una vera e propria star nel suo Paese di origine Parla quattro lingue (italiano, inglese, russo e tedesco) ed è un Youtuber di successo: stiamo parlando di Alonso, figlio di Arturo Vidal. Il centrocampista del Barcellona in queste ore sui social ha condiviso un post in cui mette in mostra il talento del figlio. Il piccolo Alonso è stato premiato in ...

Barcellona : Vidal promuove il fiGlio - youtuber di successo in Cile. Non è l'unico fiGlio d'arte famoso sui social : Arturo Vidal sta affrontando da pochi mesi la sua nuova avventura al Barcellona. Non sono mancati i momenti difficili, in cui lo stesso giocatore - attraverso i propri profili social - ha lamentato lo ...

Youtuber - Marzia Bisognin lascia la rete - ma Gli eredi non mancano. La Top Ten italiana : Goodbye YouTube. Marzia Bisognin , 26 anni e 7,4 milioni di followers sulla piattaforma video più usata al mondo, abbandona il suo canale YouTube dopo essere divenuta la Youtuber italiana più famosa. 'Sento che per me è il momento di provare qualcosa di nuovo' dice ai suoi fan la ragazza vicentina che nei ...