Gli avevano salvato la vita sulle piste da sci | ritorna a Folgaria per ringraziare i

Gli assassini delle turiste svedesi avevano giurato fedeltà all'Isis : New York. Secondo fonti del Foglio, i quattro uomini arrestati in Marocco per l’uccisione di due turiste, una danese e una norvegese, avevano giurato fedeltà allo Stato islamico davanti a una telecamera. Il video è già su alcuni canali riservati usati dal gruppo terrorista. I corpi delle due t

L'attrice Thelma Fardin violentata a 16 anni da un collega adulto : "Lo pregavo di smetterla. I suoi fiGli avevano la mia età'” : Una violenza subita da un'attrice 16enne da parte di un collega molo più grande di lei: è questa la storia dell'argentina Thelma Fardin, una tra le interpreti della fortunata serie tv Il mondo di Patty (Patito Feo, nella versione originale), La ragazza, oggi 26enne, ha voluto rompere il silenzio che manteneva da dieci anni, denunciando il collega attore Juan Darthes, accusandolo di averla violentata in Nicaragua quando lei aveva 16 ...

Boccia - Confindustria : 'Gli incontri con Salvini e Di Maio un cambio di metodo - ci avevano snobbati' : 'Domenica abbiamo visto Salvini, domani vediamo Di Maio. Ho notato che il tavolo di domani si è allargato da 15 a 30, se si tratta di un cambio di passo lo vedremo nei fatti ma dal punto di vista del ...

Sfera Ebbasta - lo spray ai concerti Gliel'avevano lanciato altre 15 volte : Doveva essere una serata di outine, saluti al pubblico, qualche pezzo messo sul giradischi, magari l'abbozzo di due o tre brani, mentre l'mc, nel gergo del rap quello che parla, in piedi lì di fianco ...

Il mistero delle sorelle saudite morte nell’Hudson. Avevano chiesto asilo politico neGli Stati Uniti : Due sorelle saudite, che Avevano appena fatto richiesta di asilo politico negli Stati Uniti, sono state trovate morte sulla sponda dell’Hudson River a New York. Tala e Rotana Falea Avevano 16 e 22 anni. I loro corpi sono Stati ritrovati uno di fronte all’altro. Le ragazze erano vestite, senza segni di violenza sul corpo e imbavagliate....

Gli ultrà dell'Ue si pentono : avevano ragione Gli euroscettici : Non ultimo Amartya Sen , che ha detto senza mezzi termini: ' L'euro è stato un'idea orribile, un errore che ha messo l'economia europea sulla strada sbagliata '. Poi ci sono gli intellettuali . Tutta ...

Combinata nordica - Samuel Costa : “Mi avevano detto che avrei smesso - ora sono rinato e sogno una medaGlia ai Mondiali” : ESCLUSIVA OA SPORT – Samuel Costa ha finalmente visto la luce. Dopo un anno costellato da infortuni ed operazioni a catena, nel quale si è materializzato anche lo spettro dell’addio all’attività agonistica, ora il 25enne altoatesino è tornato a sentirsi un atleta a tutti gli effetti. E dire che, nella stagione 2016-2017, era diventato il punto di riferimento della Nazionale italiana di Combinata nordica, conseguendo ben sei ...

Asilo deGli orrori a Bari - il racconto choc della mamma : 'I bimbi avevano lividi in testa' : 'I bambini avevano lividi in testa ed erano in uno stato pietoso, pieni di cacca, pipì e vomito. I bambini non si toccano e ora voglio le scuse dopo che per un anno sono stata derisa'. A parlare è la ...

