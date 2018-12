Gli auguri del Papa ai militari

La Regina Elisabetta : Gli auguri di Buon Natale e quella foto in bianco e nero con il Principe Carlo : Come da consuetudine, il 25 dicembre dalla White Drawing Room di Bukingham Palace, è andato in onda l'annuale discorso di Natale alla nazione recitato dalla Regina Elisabetta . C'è sempre grande ...

26 Dicembre - Buon Onomastico Stefano e Stefania : ecco le più belle IMMAGINI - VIDEO e FRASI per Gli auguri : Oggi, 26 Dicembre 2018 si ricorda Santo Stefano: per fare gli auguri di Buon Onomastico alle persone che portano questo nome, proponiamo una selezione di IMMAGINI (gallery in alto) FRASI e VIDEO (in basso) da inviare su social e app, come Facebook e WhatsApp. Di seguito un accenno alla vita del Santo. Sotto i colpi ...

Zlatan Ibrahimovic - Gli auguri di Natale sui social fanno discutere : Zlatan Ibrahimovic è fatto così, anche a Natale deve trovare il modo per far parlare di se. O, quantomeno, per mostrare al mondo tutta la sua tracotante e sprezzante personalità. Della serie: dimmi in che modo mi fai gli auguri e ti dirò chi sei. Beh, anche questa volta Zlatan non ha voluto lasciare spazio a ...

Leonardo Bonucci - messaggio educativo su Instagram : 'Usate i social solo per fare Gli auguri' : Sarà un santo Stefano in campo quello della Serie A. Novità praticamente assoluta per il nostro calcio e per quasi tutti i calciatori. Che, però, nonostante gli allenamenti, i ritiri e le riunioni ...

Calcio d'inizio - del 2019 - : i miGliori video-auguri con Salah e Buffon sorprese finali : I giocatori di Inter e Borussia Dortmund hanno visitato alcuni ospedali pediatrici, Juventus e Sassuolo hanno scelto una grafica da videogame arcade e da cartone animato: le squadre di Calcio hanno ...

Buone Feste - Buon Santo Stefano : ecco le più belle FRASI e CITAZIONI per Gli auguri su Facebook e WhatsApp : Ogni anno il 26 Dicembre si ricorda Santo Stefano: per l’occasione, a corredo dell’articolo, proponiamo una selezione di FRASI e CITAZIONI da inviare per fare gli auguri su social e app, come Facebook e WhatsApp. Santo Stefano 2018: ecco le FRASI per gli auguri L’hanno chiamato Santo Stefano perché “giornata degli avanzi” non suonava bene Santo Stefano: giornata mondiale del “se no se butta” Santo Stefano: il giorno ...

Buone Feste - Buon Santo Stefano : ecco i VIDEO più divertenti e significativi per Gli auguri su Facebook e WhatsApp : Il 26 Dicembre 2018 si ricorda Santo Stefano. Sotto i colpi della sassaiola Stefano prega e dice: ”Signore Gesù, accogli il mio spirito”. Quando non riesce più a reggersi in piedi, piega le ginocchia e grida: ”Signore, non imputare loro questo peccato”. Detto questo, esala l’ultimo respiro. I cristiani raccolgono il suo corpo senza vita e gli danno sepoltura. Da quel momento, la storia delle reliquie di Santo ...

Buone Feste - Buon Santo Stefano : ecco le IMMAGINI più belle per Gli auguri su Facebook e WhatsApp : uone Feste! Il 26 dicembre 2018 si ricorda Santo Stefano. In alto, nella gallery, le IMMAGINI da inviare per fare gli auguri su social e app, come Facebook e WhatsApp. Di seguito un accenno alla vita del Santo. Sotto i colpi della sassaiola Stefano prega e dice: ”Signore Gesù, accogli il mio spirito”. Quando non riesce più a ...

Bonucci su Twitter : "Usate i social solo per fare Gli auguri. A tutti" : Alla vigilia di Natale Leonardo Bonucci ha postato un video su Twitter, che vedete qui sotto, in cui invita tutti a "essere più buoni" anche sui social. "Almeno per questo Natale usate i social per ...

Papa Francesco e Gli auguri ai nostri soldati : Il Pontefice ai ragazzi e alle ragazze dell'esercito: "Grazie per il vostro servizio. So che vivere il Natale lontano dal fuoco dell'amore della famiglia e del Paese non è facile, ma voi siete bravi e ...

Chiara Ferragni e Gli auguri su Instagram ma i follower la "pungono" : «Si vede che il make up artist è in vacanza» : Natale in montagna per Chiara Ferragni e Fedez, che passano le feste sulla neve insieme al piccolo Leone e alle rispettive famiglie. E Chiara come sempre ha scelto Instagram per gli auguri ai...

Uno splendido quadretto di famiGlia : i dolci auguri di Natale di Cristiano Ronaldo [FOTO] : Una famiglia felice vestita da… Babbo Natale: i dolcissimi auguri di Cristiano Ronaldo ai suoi tifosi “Feliz Natal! Merry Christmas!“, così Cristiano Ronaldo ha augurato un Buon Natale a tutti i suoi tifosi sparsi per il mondo. L’attaccante portoghese della Juventus ha pubblicato un tenerissimo e dolcissimo quadretto di famiglia su Instagram, per augurare un felice Natale a tutti i suoi fan. Cappellini rossi da ...

Il solito Zlatan Ibrahimovic : Gli auguri di Natale col “dito medio” ai followers [FOTO] : Zlatan Ibrahimovic ha augurato buon Natale ai propri fans con un post apparso sui suoi canali social, non proprio convenzionale Zlatan Ibrahimovic ci ha abituati ad i suoi modi rudi e non certo convenzionali. Anche nel fare gli auguri di Natale ai suoi followers lo svedese si è distinto. Quest’oggi Ibra ha infatti postato la foto di un nano in ceramica col dito medio alzato e la scritta “Merry Chriztmaz” a corredo del ...

Carrarese - Gli auguri di mister Silvio Baldini : Carrara - mister Silvio Baldini ha voluto augurare di persona, attraverso il sito della società azzurra un Buon Natale a tutti i tifosi della Carrarese. Questo il messaggio dell'allenatore azzurro. "...