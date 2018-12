tp24

: Gli affitti e la politica scolastica in provincia di Trapani - Tp24it : Gli affitti e la politica scolastica in provincia di Trapani - macri54 : @eziomauro @repubblica Sara un natale triste per l ex Sindaco che nn puo' piu' spendere i soldi destinati ai migran… - _stupeficium : @ileniarus @dontlikekids Anche con gli affitti! “Non affittiamo a meridionali” ?? -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Poi ci si sorprende del distacco dei giovani dalla '', come dargli torto? Nino Rosolia Ecco perchè il Sindaco di Marsala, Giulia Adamo, vuole le quote dell'Airgest. 'Sono le quote rosa, mi ...