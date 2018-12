Giro d’Italia 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e Mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...

Da Velofollies al Giro d’Italia : sarà un 2019 ricco di novità per MICHE : Il 2019 si appresta ad essere un anno ricco di novità per MICHE. A partire dalla celebrazione del centesimo anniversario nel mondo del ciclismo, passando per la nuova veste grafica, presentata ad Eurobike 2018, che sarà declinata a tutti i prodotti della gamma e che rilancia la comunicazione aziendale con un messaggio più giovane, dinamico e inclusivo. Si rafforza la presenza MICHE fra i professionisti: continua la collaborazione con Caja Rural ...

Giro d’Italia 2019 - i partecipanti già confermati e quelli in dubbio. Sicuri Nibali - Dumoulin - Bernal - Simon Yates e Roglic! : Una vera e propria parata di stelle. Il fascino del Giro d’Italia e il percorso disegnato da Mauro Vegni hanno attirato davvero molti dei migliori ciclisti del World Tour per la prossima edizione della Corsa Rosa, che sarà la numero 102. In Emilia-Romagna, regione che ospiterà la partenza con un prologo che si chiuderà sul San Luca, nel mese di maggio è atteso davvero il meglio a livello internazionale. Andiamo a scoprire chi sono i ...

Giro d’Italia 2019 : Vincenzo Nibali - Tom Dumoulin - Simon Yates e Valverde. Chi è il favorito per la vittoria? Che parata di big : Vincenzo Nibali, Tom Dumoulin, Simon Yates, Alejandro Valverde, Mikel Landa. Un parterre da urlo per il Giro d’Italia 2019: manca una settimana a Natale e già sappiamo che questi cinque fenomeni parteciperanno alla Corsa Rosa con l’obiettivo di vincere la classifica generale, una fetta importante del ciclismo mondiale che conta sarà al via da Bologna il prossimo 11 maggio. Nel Giro di pochi giorni sono arrivate le conferme di queste ...

Giro d’Italia 2019 in tv - trattativa complicata Rcs-RAI. Possibile soluzione LA7? Il Processo alla Tappa rischia di sparire… : Mancano cinque mesi all’inizio del Giro d’Italia 2019 che scatterà sabato 11 maggio da Bologna ma ancora non si sa quale emittente televisiva trasmetterà le tappe in diretta. Tranquillizziamo tutti gli appassionati di ciclismo: la Corsa Rosa sarà comunque visibile in tv, gratis e in chiaro, perché è all’interno di un gruppo di eventi sportivi che per legge devono essere fruibili al grande pubblico senza pagare abbonamenti. ...

Giro d’Italia 2019 – Ci sarà anche il campione del Mondo : l’annuncio di Alejandro Valverde : Alejandro Valverde ha annunciato la sua partecipazione al Giro d’Italia 2019: la comunicazione del campione del Mondo di ciclismo Mancano ancora più di cinque mesi prima del Giro d’Italia 2019, ma in tanti sono i corridori che stanno prendendo le loro importanti decisioni per la prossima stagione, tra obiettivi più o meno principali. Dopo l’annuncio di Tom Dumoulin, che ha come focus principale la corsa rosa, anche ...

Giro d’Italia 2019 - Alejandro Valverde e Mikel Landa confermano la partecipazione! Parterre stellare alla Corsa Rosa : Il Parterre del Giro d’Italia 2019 si arricchisce di altri due nomi di lusso, a pochi giorni da Natale siamo già certi della partecipazione di alcune grandi stelle internazionali. Tantissimi big hanno deciso di presentarsi al via di Bologna (in programma sabato 11 maggio), oggi è arrivata la conferma che saranno presenti anche Alejandro Valverde e Mikel Landa. I due spagnoli vogliono dare la caccia alla maglia Rosa: il Campione del Mondo ...

