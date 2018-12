Giappone | dopo 30 anni riprende caccia a balene per scopi commerciali

Navi militari Giapponesi andranno in visita in Cina per la prima volta dopo 7 anni - : Si prevede che prenderanno parte alla parata in occasione del 70° anniversario della creazione delle forze navali dell'Esercito di Liberazione Popolare Cinese. dopo una pausa di sette anni, il governo ...

Giappone - industria in recupero dopo lo stallo : Il settore industriale del Giappone recupera a ottobre , come segnalato dalla ripresa degli ordinativi di macchinari industriali del settore privato, che avevano accusato un pesante calo dopo l'estate.

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ruka 2018 : Giappone in testa dopo il salto nella staffetta - Germania ad inseguire : Si è concluso il segmento di salto per quanto riguarda la prima staffetta della stagione per la Coppa del Mondo di Combinata nordica. A Ruka, in Finlandia, al

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ruka 2018 : Giappone in testa dopo il salto nella staffetta - Germania ad inseguire : Si è concluso il segmento di salto per quanto riguarda la prima staffetta della stagione per la Coppa del Mondo di Combinata nordica. A Ruka, in Finlandia, al comando nettamente il Giappone: i nipponici sono i grandi favoriti per il successo ma dovranno stare attenti nel fondo alle rimonte degli avversari. Nagai, Yamamoto, Akito e Yoshito Watabe: questo il quartetto dei Giapponesi (tutti prevalentemente saltatori, dunque favoriti in questa ...

Francia-Giappone : scandalo Ghosn - silenzio dai governi dopo l'incontro tra i ministri dell'Economia : Tokyo, 23 nov 04:59 - , Agenzia Nova, - I ministri dell'Economia di Francia e Giappone, Bruno Le Maire e Hiroshige Seko, si sono incontrati ieri a Parigi per discutere le prospettive... I dirigenti di Nissan hanno smentito con forza le teorie circolate nei ...

Renault - tandem per il dopo-Ghosn Francia e Giappone fanno quadrato : Il consiglio di amministrazione di Renault, dopo l'arresto del presidente e amministratore delegato, Carlos Ghosn, dovrebbe puntare sul tandem ad interim formato dall'amministratore indipendente Philippe Lagayette e il numero due del gruppo automobilistico, Thierry Bollore', lontano cugino di Vincent Bollore'. Lo riporta l'agenzia francese Afp citando fonti vicine al dossier Segui su affaritaliani.it

Giappone - Pil in calo dopo tifoni e terremoto : terzo trimestre -1 - 2% : Molti economisti si attendono comunque una ripresa nella fase finale di quest'anno, oltre a dare per scontato che il governo introdurrà nel 2019 nuovi stimoli pubblici all'economia per ...

MotoGp – Piccola tifosa Giapponese pazza di Valentino Rossi : la tenerissima reazione dopo lo scatto col Dottore [VIDEO] : Valentino Rossi divertito e spiazzato dalla reazione della Piccola tifosa giapponese a Motegi dopo lo scatto insieme Valentino Rossi è un pilota amatissimo in tutto il mondo! Anche se la stagione 2018 non sta regalando troppe soddisfazioni al Dottore e ai suoi fan, a causa delle problematiche Yamaha che non permettono ai piloti ufficiali di lottare per un buon risultato da tempo ormai, eccetto qualche sorprendente caso, come la Thailandia, ...

MotoGp – Giochi chiusi a Motegi - Marquez super e Dovi out : la classifica piloti aggiornata dopo il Gp del Giappone : Marquez è matematicamente campione del mondo a Motegi: la classifica piloti aggiornata dopo il Gp del Giappone Marc Marquez si conferma campione del mondo! Lo spagnolo della Honda si aggiudica il suo settimo titolo Mondiale con una speciale vittoria a Motegi, complice la caduta di Dovizioso a due giri dal termine del Gp del Giappone. Vittoria dunque matematica per lo spagnolo che si conferma campione del mondo e a 25 anni mette le mani sul ...

MotoGp – In Giappone le curve preoccupano Viñales : “devo fermare la moto dopo la staccata” : Maverick Viñales commenta le sue qualifiche sul circuito di Motegi, il pilota spagnolo della Yamaha partirà dalla settima posizione in griglia Le qualifiche sul circuito di Motegi hanno premiato la velocità di Andrea Dovizioso, che nonostante non sia avvezzo come i suoi avversari alla pole position, è riuscito a prendersi la prima posizione sul circuito Giapponese su cui domenica si correrà il Gp di Giappone. La prossima gara rappresenta ...