Germania | non riceve i regali richiesti | il bimbo chiama la polizia

Germania - bimbo non riceve i regali chiesti a Natale e chiama polizia - : Il piccolo, 9 anni, ha "denunciato" Santa Claus per non avergli portato i doni indicati nella lettera. Gli agenti, stando al gioco, sono intervenuti per risolvere la situazione e hanno spiegato al ...

In Germania i treni non arrivano in orario : Ritardi, scioperi e problemi alle infrastrutture stanno facendo crollare l'affidabilità e la reputazione della rete ferroviaria tedesca

Germania : le nubi sull'economia non intaccano la fiducia dei consumatori : Ricevi aggiornamenti su Germania: le nubi sull'economia non intaccano la fiducia dei consumatori Lasciaci la tua e-mail:

‘Hauwei non spia’ - la Germania ne è sicura. Ma possiamo davvero stare tranquilli? : “Der Mann vom Berg sagte ja!”: l’uomo Del Monte che ha detto “sì” non è quello a guardia di campi coltivati e il suo assenso non si riferisce all’ok alla raccolta di frutta giunta alla corretta maturazione. Il fatidico “sì” non è nemmeno quello della festosa atmosfera nuziale, ma – almeno per gli interessati – il segnale di approvazione assume grande importanza e storico significato. L’incipit consente l’inquadramento geografico di ...

Orbán è un «dittatore»? Forse - ma la Germania non può fare a meno di lui : Un «matrimonio di convenienza» che potrebbe diventare anche più cruciale nel dopo Brexit , quando l'economia tedesca avrà bisogno di un mercato di sbocco solido per conservare le sue dimensioni. ...

Germania - l'indice del sentiment Zew recupera ma non nasconde incertezze : Migliorano un poco le aspettative di crescita dell'economia tedesca . A dicembre, l'indice ZEW , un indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi, risale a -17,5 punti dai -24,1 di novembre. Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, risulta migliore delle attese degli analisti che avevano ...

Perché la Germania non riesce ad arrestare i neonazisti : In Germania 467 militanti neo-nazisti con un mandato di arresto sono ancora a piede a libero. Il governo ha detto che il numero di militanti di estrema destra ricercati dalla polizia è raddoppiato negli ultimi quattro anni. L'esecutivo ha risposto a un'interrogazione parlamentare di Ulla Jelpke, dep

Maurizio Vannoni tra gli "Italiani di Germania" in forze all'European XFEL : Quarantaquattro anni, padre di due gemelli - un maschio e una femmina - e una passione smisurata per la scienza, Maurizio Vannoni è una delle risorse in forza all'European X-Ray Free-Electron Laser, ...

Germania - ministro esteri : l'abbandono del Nord Stream 2 non giova a nessuno - : Il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas, in un'intervista alla Neue Osnabrücker Zeitung, ha dichiarato che se la Germania abbandona il progetto del gasdotto Nord Stream 2 nessun paese ne trarrà ...

Germania - consumi stagnanti nonostante salute mercato lavoro : consumi in frenata in Germania a ottobre, a conferma di un trend in atto dalla scorsa estate ed a dispetto di un mercato del lavoro che si conferma in ottima salute. Lo rilevano le ultime statistiche ...

Germania - Parlamento approva Manovra che aumenta la spesa ma non fa debiti : Una Manovra che aumenta le risorse ma non crea debito? Esiste e porta il marchio del Governo Merkel. Il Parlamento tedesco ha approvato con 366 voti favorevoli, 284 contrari e nessun astenuto il ...

Il reddito di cittadinanza in Germania non lo vuole quasi più nessuno : Andrea Nahles , leader dei socialdemocratici tedeschi, chiede che venga sostituito con un 'sussidio per i cittadini'. Anche il capo dei Verdi, Robert Habeck, vorrebbe riformarlo da cima a fondo. La ...

Under 21 - Italia-Germania 1-2 : Parigini non basta : Più di un'amichevole. Italia - Germania Under 21 è stata un anticipo di Europei. A Reggio Emilia si sono sfidate due delle favorite per la vittoria finale nella competizione continentale che si ...

Under 21 - Italia-Germania 1-2 : Parigini non basta - assist per Zaniolo : Più di un'amichevole. Italia - Germania Under 21 è stata un anticipo di Europei. A Reggio Emilia si sono sfidate due delle favorite per la vittoria finale nella competizione continentale che si ...